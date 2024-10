Adcore punktet mit gesunden Finanzen

Ein Blick in die Bilanz zeigt, dass Adcore Ende Juni 2024 über liquide Mittel in Höhe von 7,3 Millionen Kanadischen Dollar (CAD) verfügte. Das Working Capital, also die Summe der liquiden Mittel und des sonstigen Umlaufvermögens abzüglich aller kurzfristigen Verbindlichkeiten, belief sich zum gleichen Stichtag auf 6,4 Millionen CAD. Ein weiterer wichtiger Punkt: Adcore ist frei von kurz- und langfristigen Schulden und hat somit keinen Schuldenüberhang.

„Da wir schuldenfrei sind und über eine sehr gesunde Cash-Position verfügen, können wir flexibel mit Barmitteln umgehen, die wir weiterhin klug einsetzen werden, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen“, sagt CEO Omri Brill. lm zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,6 Millionen CAD und eine Bruttomarge von starken 44 Prozent. Besonders dynamisch entwickelte sich der nordamerikanische Markt, wo der Umsatz um 22 Prozent auf 2,0 Millionen CAD stieg. Brill sieht Adcore in einer optimalen finanziellen Position, um die langfristige Wachstumsstrategie fortzusetzen und die digitale Marketingtechnologie weiterzuentwickeln. Er verweist auf das starke Wachstum der Media Blast App, die erst vor 12 Monaten eingeführt wurde und bereits jährlich wiederkehrende Einnahmen von einer Million CAD generiert.

Adcore bietet Vermarktern Anwendungen zur Optimierung ihrer Marketingaktivitäten. Die einfach zu bedienenden Lösungen decken das gesamte Spektrum von der Mediaplanung über die Erstellung und Optimierung von Feeds bis hin zu Monitoring und Budgetverwaltung ab. Zudem können sie auf nahezu allen wichtigen Online-Plattformen eingesetzt werden. Adcore ist zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Verified Amazon Partner, Facebook Partner und TikTok Partner. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, sowie in seinen Niederlassungen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China. Die Aktien von Adcore sind an der Börse in Toronto (TSX) notiert und können auch in Deutschland gehandelt werden (ISIN: CA00654B1040).