BAADER BANK stuft Jungheinrich AG auf 'Add' Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Eine Erholung der Nachfrage sei noch immer nicht in Sicht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Dienstag …