Umfrage in der DACH-Region / Fast jedes Großunternehmen von Cyberangriffen betroffen

--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/7846K9

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Neun von zehn Unternehmen erlitten bereits Umsatzverluste und Kurseinbrüche inFolge von Cyberangriffen.- 67 Prozent planen ihr Budget für Cybersicherheit in den nächsten ein bis zweiJahren zu erhöhen.- Nur knapp die Hälfte der Großunternehmen im DACH-Raum hat umfassendenSicherheitsplan für die Zukunft.Mit der Digitalisierung der Geschäftswelt nimmt auch die Angriffsfläche fürCyberattacken stetig zu. Doch wie akut ist die Bedrohungslage wirklich und wiebereiten sich große Unternehmen auf das wachsende Sicherheitsrisiko vor? So gutwie jede Firma war schon mindestens einmal betroffen, wie eine aktuelleBefragung von Deloitte zeigt: 97 Prozent der Befragten im DACH-Raum gaben an, imvergangenen Jahr mindestens einen Cybervorfall ihres Unternehmens gemeldet zuhaben. Über 60 Prozent berichten sogar von sechs oder mehr solcher Angriffe. InDeutschland, Österreich und der Schweiz gelten verschiedene Meldepflichten fürCyberangriffe und Datenschutzvorfälle.Für den Deloitte Global Future of Cyber Survey 2024 wurden weltweit knapp 1.200Führungskräfte befragt, davon 101 aus dem DACH-Raum. Alle befragten Unternehmenweisen mehr als 1.000 Mitarbeitende und einen Jahresumsatz von mindestens 500Millionen US-Dollar auf.Cyberrisiken: Eigene Mitarbeitende gleichauf mit staatlichen AkteurenAls kritischste Akteure nehmen die meisten Befragten (21%) Cyberkriminelle wahr,gefolgt von Cyberterroristen (17%) und Mitarbeitenden mit böswilligen Absichten(13%). 12 Prozent betrachten andere Staaten als stärkste Cyberbedrohung für ihrUnternehmen. Dabei ist die Sorge vor Angriffen, die zum Verlust von Datenführen, und vor "Phishing, Malware und Ransomware" (34%; 33 %) am stärksten,gefolgt von sog. "Advanced Persistent Threats" (18%), einer Form der Spionage.Die Sorgen sind nicht unberechtigt, denn die Befragung zeigt: Die negativenFolgen, die Unternehmen bereits durch Cyberattacken erfahren haben, sind immens.So gaben fast alle Befragten an von Reputationsverlust (95%), Umsatzeinbußen(92%), Kurseinbrüchen (95%) oder auch Bußgeldern (94%) betroffen gewesen zusein. "Im Zeitalter digitaler Geschäftsmodelle und datengetriebenerUnternehmenstransformationen ist Cybersicherheit keine Option, sondern eineNotwendigkeit. Die umfassende Betroffenheit der Unternehmen verdeutlicht: Diedigitale Sicherheit sollte ganz oben auf der Agenda stehen", ordnet Marius von