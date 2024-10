Blick auf die Weltwirtschaft zeigt ein gemischtes Bild (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Während die US-Wirtschaft auf ein Soft Landing zusteuert, ist derEuro-Raum weiterhin mit vielen Unsicherheiten konfrontiert, insbesondere imIndustriesektor. China kämpft unterdessen darum, sein Wachstumaufrechtzuerhalten. Vor diesem Hintergrund hat der Kreditversicherer Cofaceseine Risikoeinschätzung für 5 Länder angepasst: Einem verbesserten Länderrisikoin Albanien, Zypern, Ruanda und Costa Rica steht die Abwertung von Israelgegenüber. Das Länderrisiko beschreibt das allgemeine Umfeld eines Landes, umlokale Kreditrisiken zu bewerten und einordnen zu können.Nach einem vielversprechenden Start in das Jahr 2024 hat der Euro-Raum einenerneuten Einbruch im Industriesektor erlebt. Die Aussichten sind wenigoptimistisch, wie der Rückgang des Einkaufsmanagerindexes (PMI) zeigt.Deutschland ist als Europas führender Industriestandort nach wie vor besondersstark betroffen, die Produktion des Verarbeitenden Gewerbes lag im Juli 2024noch immer 12 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Der Dienstleistungssektor,der den Aufschwung im Euro-Raum zuletzt getrieben hatte, ist ebenfallsrückläufig und der Private Konsum wird durch die anhaltend hohe Sparquote unddie erhöhte politische Unsicherheit gebremst. Darüber hinaus leiden Unternehmenim Euro-Raum nach wie vor unter einem starken Anstieg der Lohnstückkosten von4,2 Prozent im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr, der ihreGewinnspannen unter Druck setzt. "Nachdem die Margen in der ersten Jahreshälfte2023 in allen Ländern des Euro-Raums ihren Höchststand erreicht hatten, sind siein Deutschland und den Niederlanden um fast 2 Prozentpunkte und in Spanien undItalien um das Doppelte gesunken. Dadurch geraten viele Unternehmen unter Druck,wie der Anstieg der Insolvenzen in den letzten Monaten zeigt", erklärtCoface-Volkswirtin Christiane von Berg.Von der geldpolitischen zur finanzpolitischen Wende?Die ersten Zinssenkungen durch die Fed und die EZB im Jahr 2024 markieren denBeginn der erwarteten geldpolitischen Lockerung. Während die Geldpolitik imnächsten Jahr weniger restriktiv sein wird, sollte sich eine restriktivereFiskalpolitik in einigen Ländern, insbesondere im Euro-Raum, negativ auf dasWachstum auswirken. Im Juli 2024 eröffnete die Europäische Kommission einDefizitverfahren gegen sieben Länder, darunter Frankreich, Italien, Ungarn undPolen. "Die betroffenen Länder wurden zu einem harten Sparkurs verpflichtet,womit weitere Wachstumsimpulse ausbleiben. Somit sollte das Wachstum imEuro-Raum nach einem mageren Plus von 1,0 Prozent in diesem Jahr gegenüber demVorjahr, im kommenden Jahr mit 1,3 Prozent nur leicht stärker ausfallen", sagt