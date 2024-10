Hektik unter Bechtle-Anlegern - Jahrsziele unrealistisch

Sal-Paradise schrieb 20.10.24, 09:45

Kaum gesprochen, finde ich dieses neue Video von Daniel, der unter anderem über die Bechtle AG resümiert, was mir die Arbeit erspart, eigene Kennzahlen hier einzustellen, da hier in diesem Video alle aktuell relevanten Zahlen besprochen werden:



https://www.youtube.com/watch?v=mV5FF6sAyf4&ab_channel=Investflow



Jeder soll sich von dem, was Daniel vorträgt, ein eigenes Bild machen. Was ich noch hinzufügen möchte sind zwei Aspekte, die ich für wichtig halte. Der Markt "preist" aktuell all jene Dinge ein, die in den Kennzahlen abzulesen sind. Aber ich (übrigens auch Daniel in einem anderen Video) schaue nie ausschließlich auf diese Kennzahlen, weil der Markt diese nicht immer 1:1 einpreist und die Thematik "Psychologie" hier nicht vollumfänglich abgebildet wird. Bechtle z.B. ist eine in D sehr beliebte Aktie und sollten Nebentitel wieder nach oben laufen, ist es eher wahrscheinlich, dass Bechtle unter denen ist, die dann wieder verstärkt gesucht sind, wenn Anleger gute-solide-deutsche Nebentitel suchen. Und denkt immer daran, dass die Börse niemals klingelt, womit ich beim Timing von Käufen bin.



Gerade wenn gerade ein Durchgangsjahr ist und der Kurs, beeinflusst von mehreren Faktoren, starke Korrekturen hinter sich hat, sollte man sich diese "soliden" und "gesunden" Titel anschauen und bei Überzeugung akkumulieren, bevor der breite Markt verstärkt auf dieselbe Idee kommt. Weiter ist wichtig, dass man dann auch die benötigte "ZEIT" mitbringt und nicht in Rekordzeit einen Outperformer erwartet. Titel wie Bechtle können viele Monate seitwärts oder mit leichter Tendenz nach unten laufen, um dann über Nacht die Richtung zu wechseln und zum Outperformer werden, was man bei Aktien dieser Größenordnung oft erleben kann. Man kann nicht ewig überall hinschauen und plötzlich nach wenigen Tagen oder Wochen steht die Aktie XX% höher, was dann viel Rendite kosten kann.



Natürlich kann Bechtle jetzt nochmals korrigieren, womit man immer rechnen sollte. Deshalb akkumuliert man eben auch über mehrere Tranchen oder einen Aktiensparplan, was dann weitere Korrekturen in weitere Chancen verwandelt, wenn man eine gute-solide Aktie weiter unten aufsammeln kann. Bechtle bringt sogar noch den Vorteil mit, dass man während der Wartezeit eine angenehme Dividende erhält, was viele andere Aktien nicht per se bieten. Ich selbst habe ja auch noch Tranchen geplant, um einen möglichen Drawdown für Akkumulierung zu nutzen. Bechtle ist gut aufgestellt und wenn sie noch den Sprung Richtung KI hinbekommen, werden auch wieder bessere Zeit kommen und Fakt ist auch, dass wir immer mehr in ein digitales Zeitalter gleiten, die Unternehmen wie Bechtle für viele, vor allem mittelständische Unternehmen, unabdingbar machen, womit man langfristig auch die Möglichkeit hat, die eigene Marge erhöhen zu können. Geduld sollte man bei einem Investment in Bechtle aber tatsächlich mitbringen können.