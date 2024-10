neoshare gewinnt Top-Researcher / Andreas Trumpp und Dr. Tobias Dichtl verstärken das Unternehmen mit ihrer ausgewiesenen Expertise im Immobilienmarkt-Research (FOTO)

München (ots) - Mit Andreas Trumpp und Tobias Dichtl gewinnt die AI-First

Dr. Tobias Dichtl startet als Co-Head of Market Intelligence & Foresight derneoshare AG und wird seine umfassende Erfahrung in der Immobilienmarktanalyseund Strategieentwicklung in die Position einbringen. Dichtl, promovierterGeograph, kommt ebenfalls von Colliers, wo er als Senior Director und Co-Head ofMarket Intelligence & Foresight für Deutschland tätig ist. Er bringt fundierteExpertise in der datengestützten Analyse internationaler Immobilienmärkte sowieder Entwicklung von Investmentstrategien mit.Datengetriebene Lösungen für tech-enabled Spitzenberatung"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andreas Trumpp und Tobias Dichtl zweiausgewiesene Top-Researcher mit langjähriger Erfahrung für uns als Doppelspitzeim Bereich Market Intelligence & Foresight gewinnen konnten", sagt JonasHohmann, Co-Founder & CTO von neoshare. "Gerade die Kompetenz, aus großenDatenmengen prägnante Analysen und Handlungsempfehlungen zu generieren, passtperfekt zu unserem Anspruch, tech-enabled Spitzenberatung und höchste Qualitätin unserer Software anzubieten. Andreas Trumpp und Tobias Dichtl werden unserZiel, die Immobilien- und Finanzwirtschaft nachhaltig zu transformieren, weitervorantreiben.""Gemeinsam mit dem exzellenten Team von neoshare werde ich an den entscheidendenThemen der Immobilienwirtschaft arbeiten und freue mich schon sehr auf die neuenAufgaben", sagt Andreas Trumpp, Co-Head of Market Intelligence & Foresight."Datengetriebene Lösungen sind der Schlüssel für einen nachhaltigen Erfolg -unser Know-How in Verbindung mit der Technologie von neoshare wird unserenKunden und Partnern höchste Qualität und enorme Effizienz in der Nutzung derSoftware sowie in der tech-enabled Beratung von neoshare Real Estate bieten.""Den AI-First-Ansatz von neoshare habe ich in den vergangenen Jahren genauverfolgt und freue mich, jetzt selbst mit an Bord zu sein", sagt Tobias Dichtl,Co-Head of Market Intelligence & Foresight. "Die aktuellen Trends imImmobilienmarkt verändern die Nutzung von Büroflächen und Wohnimmobiliennachhaltig, der Bedarf an neuen, flexiblen Konzepten in der Beratung steigt.neoshare ist optimal aufgestellt, um digitale Lösungen mit den besten Expertenin der Beratung zu kombinieren und eine wesentliche Antwort auf dieseHerausforderungen zu bieten."Über neoshareDie neoshare AG, als "AI-First Company" , versteht sich als Wegbereiterin derdigitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt alsführende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen derImmobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von über140 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" alsEnd-to-End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Managementvon Finanzierungen und Transaktionen hocheffizient gestaltet und digitalisiert,sondern dank eines ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen ersetzt.Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kundenbedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen ,darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation .Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklerneine " Single Source of Truth ", enorme Effizienzgewinne sowie zusätzlicheSicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung desGeschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eineumfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung,Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch inder Kooperation mit externen Partnern und Kunden.Mehr Informationen unter: https://www.neoshare.de/