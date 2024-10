Mission Embedded erhält als erstes österreichisches Unternehmen die ISO 42001 Zertifizierung für die Entwicklung von KI-Systemen

--------------------------------------------------------------

Nähere Informationen zu Lösungen von Mission Embedded Kontaktieren Sie uns

https://mission-embedded.com/kontakt/

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien, 22. Oktober 2024 (ots) - Mit dieser Auszeichnung setzt dasTechnologieunternehmen Mission Embedded neue Maßstäbe für die sichere undtransparente Entwicklung von KI-Systemen für kritische InfrastrukturenDas österreichische Technologieunternehmen Mission Embedded hat als ersterAnbieter von innovativen Digitalisierungslösungen für die Bereiche Bahn,Luftfahrt, Medizintechnik, Verteidigung und Industrie in Österreich und der EUdie ISO/IEC 42001 Zertifizierung für die verantwortungsvolle Entwicklung vonKI-Systemen erhalten. Das Zertifikat wurde von der international renommiertenCIS - Certification & Information Security Services GmbH, einer 100-prozentigenTochtergesellschaft der Quality Austria Holding GmbH, vergeben.Mit der ISO/IEC 42001 Zertifizierung gibt Mission Embedded seinen Kunden dieSicherheit, dass deren eingesetzte KI-basierte Lösungen wichtige Anforderungendes im Frühjahr 2024 von der Europäischen Kommission verabschiedeten EU AI Actsim Hinblick auf den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien erfüllen- insbesondere in den Bereichen Transparenz, Sicherheit, Zuverlässigkeit undEthik. Dies ist speziell für Unternehmen im Bereich kritischer Infrastrukturenvon großer Bedeutung.ISO/IEC 42001:2023 ist der weltweit erste Standard für KI-Managementsysteme unddefiniert Anforderungen für die verantwortungsvolle Entwicklung, den Betrieb unddie Nutzung von KI-Systemen. Die Norm stellt sicher, dass KI transparent, sicherund unter Einhaltung hoher Qualitäts- und Ethikstandards entwickelt,bereitgestellt und eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet sie einenstrukturierten Ansatz für das Management von Risiken, Chancen und Auswirkungenim Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz.Produkte und Lösungen von Mission Embedded ermöglichen es Unternehmen, ihreInfrastrukturen intelligent zu gestalten und gleichzeitig die Sicherheit undEffizienz ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen. Dazu zählen unter anderemFahrerassistenzsysteme für Schienenfahrzeuge sowie KI-gestützte Lösungen für dieFlugsicherung und Sicherheitsüberwachung.Michael Kreilmeier, Geschäftsführer von Mission Embedded : "Angesichts derrasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz benötigenUnternehmen die Gewissheit, dass ihre Anbieter KI nach höchsten Standardsentwickeln und einsetzen. Wir sind stolz darauf, als erstes Unternehmen in