Baader Bank belässt Metro AG auf 'Reduce' - Ziel 5,50 Euro

Ari_Gold schrieb 09.08.24, 15:13

Übrigens steht das stellvertretend dafür, warum ich mittlerweile ganz klar ein Leerverkaufsverbot befürworte: Ein Großaktionär der zB in Übernahmesituationen Interesse an niedrigen Kursen hat, kann zum Spottpreis seine Aktien verleihen - die Leerverkäufer machen professionell ihr Ding und am Ende der Leihe steht der Kurs niedriger. Dann stockt der Großaktionär auf und der Spaß kann von neuem beginnen.



Metro ist mittlerweile mE absurd niedrig bewertet, die Marktkapitalisierung plus der "echten" Finanzschulden (also ohne der abdiskontierten Leasingzahlungen) dürfte sich mittlerweile auf dem Niveau der damals beim Verkauf erhaltenen Bewertung von Metro China bewegen (~1,9 M€). Selbst der Buchwert der derzeitigen Beteiligungen in der Holding ist >3x so hoch - leider wird das durch die komplizierte Bilanzierung dem breiten Markt nicht auffallen.