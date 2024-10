Aktien Europa Verhaltene Entwicklung - Technologiewerte fest Die europäischen Börsen haben am Dienstag an die vorsichtige Entwicklung vom Wochenstart angeschlossen. Einmal mehr hielt die Berichtssaison die Märkte im Zaum. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,37 Prozent auf 4.922,98 …