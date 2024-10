Kissigs Portfoliocheck: Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X startet durch – und Ron Baron ist mit Milliarden an Bord

Bei, seiner größten Position, hat Ron Baron knapp ein Zehntel seiner Anteile verkauft. Hier ist er bereits seit zehn Jahren an Bord und konnte über 35 % als Durchschnittsrendite einfahren. In einem CNBC-Interview gab er 2021 preis, sein durchschnittlicher Kaufpreis läge bei 14,50 USD.ist erst eine vergleichsweise kurze Zeit in seinem Portfolio, ebenso. Beide zählen zu den großen Profiteuren des KI-Booms und Ron Baron nahm hier jeweils mehr als ein Fünftel seiner Position vom Tisch; bei Vertiv hatte er bereits im Vorquartal mehr als ein Viertel seiner Aktien verkauft. Im Gegenzug hat er ganz massiv beiaufgestockt, allerdings ist und bleibt es eine vergleichsweise kleine Position in seinem Portfolio. In ähnlicher Größenordnung kaufte er auch bei AvalonBay Communities und Equity Residental zu, zwei Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Apartments.Tesla bleibt der Spitzenwert in Ron Barons Portfolio und trotz des Teilverkaufs blieb sein Depotgewicht annähernd gleich.hatte bahnbrechende Entwicklungen für das kürzlich stattgefundene Event "We Robot" versprochen, aber Handfestes kam dabei nicht heraus. Insbesondere das von seit 2016 immer wieder als "demnächst marktreif" angepriesene autonome Fahrsystem FSD überzeugt nicht und sein flächendeckender Einsatz wurde nun auf Anfang 2025 verschoben. Großes Interesse weckt allerdings ein anderes Unternehmen von Elon Musk; eines, das weder bei Ron Barons Transaktionen noch in seiner Portfolio-Übersicht auftaucht, da es sich um eine nicht-börsennotierte Firma handelt: das Raumfahrtunternehmen. Und hier hat sich Ron Baron mit einer Milliardensumme engagiert...