"Deutschland kann das, wenn wir mit einer modernen Standortpolitik den wirtschaftlichen Riesen Deutschland wieder entfesseln", sagt Arbeitgeberpräsident Dulger auf dem Deutschen Arbeitgebertag 2024 (FOTO)

Berlin (ots) - Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger auf dem Deutschen

Arbeitgebertag 2024:



"Deutschland kann das, wenn wir mit einer modernen Standortpolitik den

wirtschaftlichen Riesen Deutschland wieder entfesseln"



Die Zahlen sind eindeutig: Die große Mehrheit der Unternehmer blickt mit Sorge

auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Nach einer

repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) bewerten die befragten

Unternehmerinnen und Unternehmer die Bedingungen am Wirtschaftsstandort

Deutschland als nicht gut (52 Prozent) oder sogar schlecht (29) - das sind mehr

als 80 Prozent der befragten Unternehmen.





Dies stützt die Forderungen von Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger nacheinem wirtschaftsfreundlicheren Umfeld, in dem Investitionen wieder attraktivwerden und Wachstum wieder möglich wird. "Als Unternehmer bin ich derÜberzeugung: Wir können das, wenn wir das wollen", erklärte Dulger auf demDeutschen Arbeitgebertag am 22. Oktober 2024 in Berlin. Und weiter: "Wir könnenden wirtschaftlichen Riesen Deutschland wieder entfesseln." Dulger mahnt: "Trotzaller Diskussion sind wir ein starkes Land. Aber: Die Wirtschaft schrumpft. DieArbeitslosigkeit steigt. Gleichzeitig nehmen Regulierung und Bürokratie zu, gutausgebildete Fachkräfte werden knapper. Die Arbeitskosten, sowie weitereBelastungen steigen immer weiter. Ein Investitionsstandort muss umso bessersein, je teurer er ist. Das ist in Deutschland nicht mehr gegeben. UnsereUnternehmen sind noch wettbewerbsfähig, aber der Standort ist es nicht mehr. Daseinstige Premiumprodukt Standort Deutschland verliert an Qualität und das zueinem immer höheren Preis."Bürokratie: Größte WachstumsbremseDie zentrale Botschaft der Studie untermauert Dulgers Appell: Deutschland mussdrastisch Bürokratie reduzieren. So nennen 88 Prozent der Arbeitgeber und 70Prozent der Bevölkerung den "Abbau von Bürokratie für Bürger und Unternehmen"auf die Frage, was wichtig sei, um Deutschland besser durch aktuelle undkünftige Krisen zu führen. Die Werte sind sogar im Vergleich zum Jahr 2023nochmals gestiegen (Unternehmer: 85, Gesamtbevölkerung: 60). Auch bemerkenswert:Die Anhänger aller im Bundestag vertretenen Parteien plädieren mehrheitlich fürweniger Bürokratie. 95 Prozent der Unternehmer schätzen die Belastung durchVorschriften und Regulierungen als "sehr stark" oder "stark" ein.Krisenbewältigung: Ampel-Regierung fällt durchSowohl Unternehmer als auch die gesamte Bevölkerung stellen der Ampel ein sehrschlechtes Zeugnis aus. So antworten 90 Prozent der Unternehmer und 85 Prozentder Bevölkerung mit "nein" auf die Frage, ob die Bundesregierung durchdachteKonzepte zur Bewältigung der negativen Folgen der aktuellen Krisen für dieBürger und die Wirtschaft hat. Die Unzufriedenheit wächst seit 2022kontinuierlich. 72 Prozent der Arbeitgeber und 63 Prozent der Gesamtbevölkerunghalten die Arbeit der Ampel für schlechter als die Arbeit derVorgängerregierung.Hintergrund:Die forsa-Umfrage wurde auf dem Deutschen Arbeitgebertag am 22. Oktober 2024 inBerlin vorgestellt. Mit mehr als 1.000 Teilnehmenden aus Wirtschaft und Politikist der Deutsche Arbeitgebertag das größte Event der gesamten DeutschenWirtschaft. Organisiert wird die jährliche Tagung von der Bundesvereinigung derDeutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Das Meinungsforschungsunternehmen forsahatte im Auftrag der BDA zwischen dem 23. September und dem 14. Oktober 2024insgesamt 1.008 Bundesbürger ab 18 Jahren sowie 280 Mitgliedsunternehmen der BDAbefragt.