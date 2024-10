Dax dreht am Mittag ins Minus - Ölpreis steigt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 19.405 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Papiere von SAP entgegen dem Trend deutlich im Plus, auch die Autowerte liefen vergleichsweise stabil. Die größten Abschläge gab es unterdessen bei Vonovia, Siemens Energy und Eon.





"Der Dax kann sich am Dienstag der Bestimmung in den Aktien des Index-Schwergewichts SAP nicht anschließen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Tendenz zu Gewinnmitnahmen überschattet die gute Stimmung der Investoren."Insgesamt lag der Fokus zunächst stark auf den Aktien der Auto-Branche. "Aus China gab es Meldungen zu einer geplanten Übernahme in der Branche und beflügelte das Sentiment", so Lipkow. Konkret will Geely den Konkurrenten Ningbo Passenger Vehicle kaufen. Das heize dadurch neue Spekulationen und Konsolidierungstendenzen in der Branche an, so der Analyst.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0818 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9244 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,96 US-Dollar; das waren 67 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.