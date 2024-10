Rheinmetall: Die US-Konkurrenz zieht davon!

Die US-Konkurrenz zieht nach starken Zahlen davon

Nach den am Dienstagmittag von diesen vorgelegten Zahlen könnte deren Rekordjagd weiter anhalten, denn beide Mitbewerber haben eine starke Geschäftsentwicklung vorgelegt – und im Unterschied zu Rheinmetall ihre Prognosen angehoben. Der Überblick.

Lockheed Martin spielt vor allem im Ukraine-Krieg eine wichtige Rolle, denn das Unternehmen stellt das von den ukrainischen Streitkräften mit großem Erfolg eingesetzte HIMARS-System her. Auf diesen will in den kommenden Jahren verstärkt auch Nachbarland Polen setzen, das nicht weniger als 500 Raketenwerfer bestellt hat, um seine Verteidigungskapazitäten zu verstärken.

In der Bilanz des Unternehmens schlägt sich diese riesige Bestellung bislang jedoch nicht nieder. Der Konzern hat die Umsatzerwartungen um 270 Millionen US-Dollar verfehlt und nach einem Anstieg von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr einen Erlös von nur 17,1 Milliarden US-Dollar erzielt. Nichtsdestotrotz konnten die Gewinnschätzungen mit 6,84 US-Dollar pro Aktie übertroffen werden. Hier hatten Experten auf 6,44 US-Dollar getippt.

Trotz eines schwächeren Quartals als erwartet hat Lockheed Martin seine Gesamtjahresprognose zum zweiten Mal in Folge angehoben. Die im bereits Juli vorgestellten Umsatz- und Ertragsziele hat das Unternehmen nun jeweils am oberen Ende fixiert.

Die Enttäuschung über die verfehlte Umsatzprognose hält sich aus zwei weiteren Gründen in Grenzen. Erstens hat der Konzern die Anhebung seiner Dividende um 5 Prozent auf 3,30 US-Dollar pro Aktie pro Quartal bekannt gegeben. Auf dem Stand von gestern Abend ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 2,15 Prozent.

Zweitens hat Lockheed-Martin außerdem die Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms um 3 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Dadurch stehen jetzt insgesamt 10,3 Milliarden US-Dollar für Buybacks zur Verfügung.

Der aus der Fusion von United Technologies und Raytheon entstandene Mischkonzern RTX, der neben der Herstellung von Rüstungsgütern mit seiner Triebwerkstochter Pratt & Whitney ein wichtiger Zulieferer für die Luft- und Raumfahrtindustrie ist, hat ebenfalls eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnen können.

Die Erlöse kletterten gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,8 Prozent auf 20,1 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 280 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Der Gewinn landete mit 1,45 US-Dollar pro Anteilsschein um 11 Cent über den Erwartungen und ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein um 10 Prozent verbessertes Ergebnis.

Insgesamt erzielte RTX einen Nettoertrag in Höhe von 1,47 Milliarden US-Dollar nach standardisierter Rechnungslegung GAAP und in Höhe von 1,95 Milliarden US-Dollar, wenn Bereinigungen wie Ausgaben für Aktienvergütungen und andere einmalige Kosten vorgenommen werden.

Angesichts der starken operativen Entwicklung und eines Auftragsbestands in Höhe von 221 Milliarden US-Dollar hat sich das Management zu einer weiteren Anhebung der Jahresprognose entschlossen. Für den Umsatz werden nun knapp 79,2 Milliarden US-Dollar erwartet (Midpoint-Guidance), der Gewinn pro Aktie soll sich auf 5,54 US-Dollar belaufen. Analysten hatten vorab auf 5,46 US-Dollar getippt.

Fazit: Starke Geschäftsentwicklung, aber fortgeschrittene Bewertung

US-Rüstungskonzerne haben am Dienstag starke Quartalszahlen präsentiert. Zwar patzte Lockheed Martin bei der Umsatzentwicklung, konnte aber mit einem Gewinn deutlich über den Erwartungen sowie einer Dividendenanhebung und noch mehr Geld für Aktienrückkäufe punkten. RTX überzeugte hingegen mit einem rundum gelungenen Ergebnis und einer angehobenen Prognose für das Gesamtjahr.

Während Lockheed Martin in der US-Vorbörse mit leichten Verlusten gehandelt wird, greifen Anleger bei RTX zu und sorgen so für ein Plus von etwa 2,5 Prozent. Die anhaltend starke Geschäftsentwicklung könnte kurz- und mittelfristig für weitere Kursgewinne sorgen, in beiden Fällen sind die Bewertungen inzwischen aber deutlich über den Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre geklettert.

Am deutschen Aktienmarkt blieben die starken Ergebnisse der Mitbewerber nicht unbemerkt, vor allem Hensoldt und Renk können ihre bereits am Vortag gestartete Kurserholung fortsetzen. Rheinmetall hingegen notiert zur Stunde (Stand: 14:15 Uhr) nahezu unverändert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion