Experten verraten 3 Methoden, um im Konkurrenzkampf zu bestehen (FOTO)

Oldenburg (ots) - In Zeiten wachsender Konkurrenz haben Stadtwerke es zunehmend

schwer, sich gegen die großen Vergleichsportale wie Check24 und Verivox zu

behaupten und ihre Kundenbasis zu halten sowie neue Verbraucher zu gewinnen.

Immer mehr Kunden entscheiden sich aufgrund der bequemen Vergleichsmöglichkeiten

und günstigeren Konditionen für einen Wechsel über die genannten Plattformen zu

anderen Anbietern.



Um in diesem hart umkämpften Markt bestehen zu können, müssen Stadtwerke sich

auf ihre Stärken besinnen und diese klar hervorheben: regionale Verbundenheit,

persönliche und individuelle Beratung sowie nachhaltige Energielösungen. Die

folgenden 3 Methoden helfen Stadtwerken und Energieversorgern dabei, im

Konkurrenzkampf zu bestehen.





Ausgangslage: Deshalb haben es Stadtwerke zunehmend schwer, Kunden zu finden undzu haltenBei der Wahl eines Energieversorgers achten die meisten Kunden vor allem auf denPreis. Vergleichsportale machen es ihnen einfach, mit nur wenigen Klicks diegünstigsten Angebote zu finden. Für Stadtwerke ist das oft ein Nachteil, da sienicht mit den Niedrigpreisen großer überregionaler Anbieter mithalten können.Doch Stadtwerke haben ihren Kunden mehr zu bieten: eine persönliche,individuelle Betreuung und ein starkes Engagement für die Region. Sieinvestieren in lokale Infrastrukturprojekte und arbeiten eng mit Kommunenzusammen, um die Lebensqualität vor Ort zu verbessern. Diese wichtigenLeistungen bleiben auf Vergleichsportalen meist ungesehen und unberücksichtigt.Daher ist es für Stadtwerke entscheidend, ihre Vorzüge aktiv zu kommunizierenund ihren Kunden die Bedeutung dieses regionalen Engagements näherzubringen.Außerdem helfen die drei folgenden Methoden, wechselwillige Kunden von einerVertragskündigung abzuhalten:Methode 1: Präventionskampagnen zur langfristigen Bindung von KundenEine effektive Methode zur Kundenbindung ist die Durchführung vonPreventionkampagnen. Hierbei geht es darum, bestehende Kunden aktiv und vorallem rechtzeitig anzusprechen, um sie in für sie attraktivere Verträge zuüberführen. Solche Kampagnen eignen sich beispielsweise für grundversorgteKunden, die im Rahmen der Kampagne in langfristige Laufzeitverträge wechselnkönnen. Diese gezielten Maßnahmen tragen dazu bei, die Kundenzufriedenheit zusteigern und Abwanderungen zu anderen Anbietern zu verhindern. Stadtwerke undEnergieversorger können den Erfolg solcher Kampagnen maximieren, indem sie miteinem professionellen Outbound-Dienstleister zusammenarbeiten, der daraufspezialisiert ist, Vertragsverluste zu vermeiden und die Kundenbindunglangfristig zu sichern.Methode 2: Etablierung effektiver Strategien zur Kundenrückgewinnung