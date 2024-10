GE Aerospace: 1/4 mehr Aufträge und Gewinn – Aktie fällt jedoch

H. Lawrence Culp, Jr., Chairman und CEO von GE Aerospace, kommentierte:

Die starke Nachfrage hat zu einem signifikanten Anstieg des Auftragseingangs geführt. Besonders erfreulich ist, dass der Gewinn durch die gesteigerte Effizienz in unserem Dienstleistungsgeschäft erheblich gewachsen ist. Aufgrund der positiven Ergebnisse heben wir unsere Prognosen für das Gesamtjahr in Bezug auf Gewinn und Cashflow an.