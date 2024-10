Rechte, Pflichten und Datenschutz (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Digitale Tools und KI-basierte Softwares revolutionieren aktuellden Arbeitsmarkt - das belegt auch der Digitalverband Bitkom mit seiner neustenStudie. Erstmals setzen über 57 Prozent der Unternehmen auf KI und erreichen sogroße Entwicklungssprünge in den Bereichen Automatisierung,Ressourcenoptimierung, Effizienz und Innovation. Trotz der Vielzahl an Vorteilensorgt der Einsatz von Technologien in vielen Unternehmen immer wieder fürHerausforderungen - insbesondere im Hinblick auf rechtliche Rahmenbedingungensowie Themen des Datenschutzes und Arbeitsrechts. Firmen stehen vor der großenAufgabe, KI-Technologien verantwortungsbewusst und rechtskonform zuimplementieren und dabei die Rechte ihrer Mitarbeitenden zu wahren und derenVertrauen zu gewinnen. Wie Rechtsanwalt Raphael Lugowski (smart arbeitsrecht)und Rechtsanwältin Silvia C. Bauer (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft) dieseProblematik einschätzen und welche Unsicherheiten behoben werden können, lesenSie hier.Digitale Lösungen oder KI-basierte Software haben einen großen Einfluss auf dieArbeitsweise und die internen Prozesse eines Unternehmens. Vor derImplementierung dieser Technologien sollten sich die Entscheidungsträger daherunter anderem mit verschiedenen Aspekten des Arbeits- und Datenschutzesauseinandersetzen. Die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind indiesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung - nicht nur wegen möglicherrechtlicher Konsequenzen, sondern auch, um die Akzeptanz und das Vertrauen inneue Technologien zu erhöhen.Um Mitarbeitende auf dem Weg zur Digitalisierungdes Unternehmens mitzunehmen, empfiehlt es sich, die Begriffe Digitalisierungund Künstliche Intelligenz gemeinsam im Kollegium zu definieren, bereitsautomatisierte Prozesse zu identifizieren und festzulegen, wie digitaleWerkzeuge in die eigenen Strukturen eingebunden werden können.Rechtliche Anforderungen an den Datenschutz bei der Nutzung von KIZu dem größten Bedenken von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Bezug auf KIgehört der ausreichende Schutz persönlicher Daten. So befürchten siebeispielsweise, dass durch den Einsatz digitaler Werkzeuge ihre Arbeit überwachtwerden kann und diese nicht nur dem offiziell angegebenen Verwendungszweckdienen, wie es z. B. bei Technologien von REMONDIS Digital zur digitalenErfassung der Stadtsauberkeit der Fall ist. Aber dürfen Arbeitgeber dasüberhaupt? Diese Frage lässt sich aus juristischer Perspektive klar beantworten:Nein. Unternehmen sind nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)verpflichtet, den Schutz sensibler Daten zu priorisieren und sicherzustellen,dass die Datenverarbeitung rechtmäßig erfolgt, die Prozesse für die Nutzerinnen