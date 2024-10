SAP nach Zahlen auf Allzeithoch

Der Softwarekonzern SAP liefert mit seinen Quartalszahlen ab, hebt quer durch die Bank die Jahresprognosen an, die Analysten daraufhin ihre Kursziele und entsprechend sorgt ein neues Rekordhoch in der Aktie nach einer kurzen Pause wieder für gute Stimmung an der Frankfurter Börse. Auch bei den Walldorfern dreht sich nun alles um das Thema Künstliche Intelligenz und das Cloud-Geschäft wächst weiterhin dynamisch.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die 220 Euro in der Aktie könnten nur eine Zwischenstation auf dem weiteren Weg nach oben darstellen, wäre da nicht die Kappungsgrenze der Deutschen Börse, die das Gewicht des Softwarekonzerns im DAX auf 15 Prozent deckelt. Vor allem den Index abbildende Fonds und Investoren müssen dann immer wieder Aktien verkaufen. Etwas bremsen dürfte dieser Prozess den Kursanstieg schon, bei einer solchen Umsatz- und Gewinndynamik verhindern aber sicherlich nicht.

Von diesem kann die europäische Autobranche derzeit nur träumen. Die Neuzulassungen befanden sich im September weiter auf Talfahrt. Auch in Deutschland gingen die Autoverkäufe um weitere sieben Prozent zurück. Während SAP von einem Rekordhoch zum nächsten eilt, erreichen die Aktien der deutschen Autobauer ein Jahrestief nach dem nächsten. Die Probleme der Industrie sind so vielfältig, so dass eine Erholung in diesem Sektor noch länger auf sich warten dürfte.