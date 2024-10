General Motors rasiert Erwartungen der Wall Street – Gewinnprognose erhöht!

Ohne einmalige Posten lag der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 2,96 US-Dollar über dem FactSet-Konsens von 2,38 US-Dollar. Der Umsatz stieg um 10,5 Prozent auf 48,76 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über dem FactSet-Konsens von 44,67 Milliarden US-Dollar.

Mit Blick auf die Zukunft hat das Unternehmen seine Prognosespanne für den bereinigten Gewinn je Aktie von 9,50 bis 10,50 US-Dollar auf 10,00 bis 10,50 US-Dollar angehoben und erklärt, dass es weiterhin auf Kurs ist, die Produktions- und Rentabilitätsziele für Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 zu erreichen.

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

GM-Finanzvorstand Paul Jacobson gab bekannt, dass der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug, den die Wall Street auf Anzeichen einer Schwäche hin beobachtet, von Juli bis September bei über 49.000 US-Dollar lag. "Die Verbraucher haben sich für uns bemerkenswert gut gehalten", kommentiert Jacobson die Zahlen. "Nichts, was wir sehen, hat sich gegenüber den letzten Quartalen geändert."

Die GM-Aktien sind in diesem Jahr um etwa 36 Prozent gestiegen und schlossen am Montag bei 48,93 US-Dollar. Die Aktie wurde durch Rückkäufe von GM in Milliardenhöhe angekurbelt. so hat General Motors in den letzten Monaten Aktien im Wert von etwa 16 Milliarden US-Dollar zurückgekauft – signifikant für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 55 Milliarden US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die General Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 45,26EUR auf Tradegate (22. Oktober 2024, 13:01 Uhr) gehandelt.