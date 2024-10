Salzgitter kappt erneut 2024er-Ziele - Aktie fällt weiter zurück

rabajatis schrieb 15.10.24, 18:19

Ein wichtiger Faktor in der Zukunft ist auch HKM. Der vorherige Aufsichtratsvorsitzende der Thyssenkrupp Steel Europe AG Sigmar Gabriel hat verkündet, das HKM zeitnah verkauft werden soll. Gibt es keinen Käufer, dann soll HKM - die haben m.W. mehr Stahlfertigungskapazität als die Salzgitter AG! - geschlossen werden. Selbst von Thyssenkrupp aus wird man für HKM wohl keine Mittel für die Dekarboniserung bereitstellen wollen. Danach war der Mann und andere Geschichte, weil der Vorstand der Thyssenkrupp AG offenbar noch viel mehr an Stahlproduktion einstellen will, um wieder in die schwarzen Zahlen mit der Sparte zu kommen. Die Salzgitter AG hat mitgeteilt, das man die Entwicklung abwartet. Selbst hat man auf keinen Fall vor HKM zu übernehmen. Der dritte Anteilseigner Vallourec hatte seinen jetzt zeitnahen Ausstieg schon vor Jahren mitgeteilt.



Sollte HKM abgewickelt werden, stellt sich die Frage, wer dann die Produktion übernimmt. Vielleicht ergeben sich dann mit den anderen Stahlherstellern in Deutschland - Dillinger Hütte, Saarstahl, GMH ... auch neue Konsteallationen und / oder Beteiligungen.



Und wie geschrieben will ArcelorMittal erst im Sommer nächsten Jahres entscheiden, ob sie an ihrem Deutschen Standort in Bremen eine DRI-Anlage (plus EAf's) aufbauen, die auch den Standort in Eisenhüttenstadt mitversorgen soll. In Hamburg haben sie wohl schon ein kleines Elektrostahlwerk. Derzeit sagen dort die Beteiligten, das der Strompreis dafür in Deutschland zu hoch sei. So richtig ist nicht vorstellbar, das sich bis dahin daran etwas ändert - die FDP im Bund blockiert in ihrem Schuldenbremsenwahn ja alles was erstmal Geld kostet und schleppen die sich weiter durch, sind Neuwahlen in 2025 erst danach. Die Bundes- und Landesmittel sind genehmigt - aber so richtig will vor Ort niemand die heutigen Worte von ArcelorMittal in Luxemburg glauben und das die die Hütten dichtmachen könnten.



2025 wird mit den wegweisenden Entscheidungen außerhalb der Salzgitter AG ein richtig spannendes Jahr im Stahlbereich.