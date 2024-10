Bitcoin: Krypto-Fans bereits All in auf Trump als US-Präsident?

Die führende Kryptowährung dominiert weiterhin und hat seinen Marktanteil auf über 57 Prozent ausgeweitet – ein Höchststand seit dem Frühjahr 2021. Begleitet wird der Kursanstieg von den höchsten Nettomittelzuflüssen in Bitcoin-Spot-ETFs seit Juni. Allein in den vergangenen 7 Handelstagen verzeichneten 12 Bitcoin-Spot-ETFs Zuflüsse von fast 2,7 Milliarden US-Dollar. BlackRock führt die Liste mit einem Volumen von 26,5 Milliarden US-Dollar an, gefolgt von Grayscale und Fidelity.

Die Marktteilnehmer hoffen, dass ein Sieg Trumps zu einer kryptofreundlicheren Politik führen könnte, heißt es in einem Research-Bericht der DZ Bank. Trump hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend als "Krypto-Präsident" präsentiert, zuletzt durch eine Bitcoin-Zahlung in einer Bar in New York. Auch Kamala Harris scheint sich vorsichtig gegenüber Kryptowährungen zu öffnen, nachdem sie kürzlich eine Spende von 10 Millionen US-Dollar in XRP von Ripple-Mitgründer Chris Larsen erhielt. Doch bei Krypto-Fans bleibt sie weiter hinter Trump zurück.

Während geld- und fiskalpolitische Nachrichten aus Europa, den USA und China den Bitcoin-Kurs weiter stützen, richtet sich der Fokus der Kryptomärkte klar auf die bevorstehende US-Wahl. Ob Trumps kryptofreundliche Pläne Realität werden, hängt auch von einem republikanischen Sieg im Kongress ab. "Die Marktteilnehmer scheinen sich mittlerweile auf Trump als Wahlsieger in den USA festgelegt und entsprechend positioniert zu haben", so Marcel Heinrichsmeier, Analyst der DZ Bank. Die kommenden Wochen versprechen daher viel Spannung und könnten entscheidend für die Zukunft von Bitcoin und anderen Kryptowährungen sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

