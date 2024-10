Dämpfer für die erfolgsverwöhnten Anleger von Munich Re

Nach dem Höchststand hatten in den zurückliegenden Tagen bereits vereinzelt Gewinnmitnahmen einen weiteren Kursanstieg verhindert. Zum Wochenauftakt hinterließ zudem eine gestrichene Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies ihre Spuren. Analyst Philip Kett sah kaum noch Spielraum für steigende Markterwartungen. Die Auswirkungen von Naturkatastrophen dürften sich stärker bemerkbar machen als antizipiert, hieß es.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger Gewinn als erwartet: Das hat am Dienstagnachmittag die Papiere der Munich Re belastet. Die in der Vorwoche noch mit 512,80 Euro auf ein Rekordhoch gekletterten Aktien büßten als schwächster Wert im Dax zuletzt 2,7 Prozent auf 477,10 Euro ein.

Dennoch habe er im dritten Quartal mit einem höheren Gewinn gerechnet als von Munich Re nun angegeben, schrieb Kett am Dienstag in einer ersten Einschätzung zu den Zahlen. Dies impliziere, dass die Entwicklung in der Lebens- und Krankenrückversicherung sowie beim Erstversicherungsgeschäft Ergo schwächer sei als erwartet.

Der Aktienkurs von Munich Re hat sich innerhalb von zwei Jahren in etwa verdoppelt. Für 2024 steht aktuell ein Plus von 27 Prozent zu Buche. Im Dax sind die Papiere damit unter den zehn stärksten Werten./ajx/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 477,5 auf Tradegate (22. Oktober 2024, 13:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -5,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 63,84 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 520,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 485,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 565,00EUR was eine Bandbreite von +2,17 %/+19,02 % bedeutet.