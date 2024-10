Tequila Enemigo kündigt langfristige Partnerschaft mit dem Fulham Football Club an - der erste Tequila-Partner eines englischen Premier League-Teams überhaupt

In einer historischen Partnerschaft mit dem Fulham Football Club wird Tequila Enemigo der erste Tequila-Partner eines englischen Premier League-Teams und der offizielle Tequila des Fulham Football Club und des Fulham Pier.

LONDON, Oktober 22, 2024 /PRNewswire/ -- Die Luxus-Tequila-Marke Tequila Enemigo, setzt ihre globale Expansion fort, indem sie eine historische Ernennung zum ersten Tequila-Partner eines Teams der englischen Premier League bekannt gibt. Eine strategische, langfristige Partnerschaft mit dem Fulham Football Club und dem neu eröffneten Fulham Pier macht die Marke zum offiziellen Partner des Clubs und zum offiziellen Tequila-Partner, der Tequila Enemigo in das ganzjährige Programm des Clubs einbindet. Die Marke wird der einzige Tequila sein, der an Spieltagen in den Hospitality-Bereichen im Craven Cottage und auf dem Riverside Market ausgeschenkt wird.