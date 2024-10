UltiMaker führt den MakerBot Sketch Sprint ein, um 3D-Druck im Klassenzimmer zu verbessern

NEW YORK und GELDERMALSEN, Niederlande, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- UltiMaker, ein weltweit führendes Unternehmen im 3D-Druck, gab heute die Einführung der neuen MakerBot Sketch Sprint 3D-Drucklösung bekannt. Sketch Sprint wurde speziell für Bildungseinrichtungen entwickelt und setzt einen neuen Standard für Geschwindigkeit, Sicherheit und Zugänglichkeit, der die Art und Weise, wie Lehrer und Schüler im Klassenzimmer lernen und zusammenarbeiten, verbessert.

Der MakerBot Sketch Sprint 3D-Drucker bietet Druckgeschwindigkeiten, die bis zu fünfmal schneller sind als die von Standard-Desktop-3D-Druckern1, sodass Lehrkräfte die Unterrichtszeit maximieren können. Dank der Möglichkeit, schnell vom Entwurf zum Druck überzugehen, können die Schüler an mehr praktischen Unterrichtsprojekten teilnehmen und ihre Ideen freier entwickeln. Sketch Sprint macht keine Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit, wenn es um Geschwindigkeit geht. Die beheizte Bauplatte, die Nivellierung des Gewebes und die Vibrationskompensation ermöglichen es dem Drucker, detailliertere und präzisere Drucke zu liefern. Das kompakte Design und der effiziente Druckprozess machen ihn ideal für den 3D-Druck in verschiedenen Fächern und Klassenstufen.

„Bei Investitionen in die Bildung geht es nicht nur darum, den Unterricht im Klassenzimmer zu verbessern, sondern auch darum, die Schüler mit den richtigen Skills auszustatten, um nach der Schule erfolgreich zu sein", sagte Michiel Alting von Geusau, Geschäftsführer von Ultimaker. „Sketch Sprint bietet einen sicheren und zuverlässigen 3D-Druck, der unserer Meinung nach die Studenten darauf vorbereiten wird, in einem sich schnell entwickelnden Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein."

Sketch Sprint ist auf UltiMaker Digital Factory verfügbar, einer schlüsselfertigen 3D-Druckmanagementlösung. Digital Factory ermöglicht es Lehrern, mehrere Drucker einfach anzuschließen und zu verwalten, Druckaufträge in die Warteschlange zu stellen und die Abgabe von Schülerarbeiten von jedem Gerät aus zu erleichtern. Ebenfalls ab sofort verfügbar ist die neue Cura-Cloud-Funktion der Digital Factory. Cura Cloud übernimmt die Slicing-Fähigkeiten der beliebten Desktop-Anwendung UltiMaker Cura und macht sie über Digital Factory zugänglich, wodurch ein reibungsloser und nahtloser Prozess vom CAD zum Bauteil entsteht. Cura Cloud enthält optimierte Druckeinstellungen für Sketch Sprint und wichtige Funktionen, um einen hohen Grad an Druckerfolg und Druckqualität zu gewährleisten. Alle Drucker der Sketch-Serie, einschließlich Sketch Sprint, sind jetzt auch mit Cura Desktop in der neuesten Version 5.9 kompatibel, die erweiterte Slicing-Funktionen bietet.

