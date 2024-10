Philip Morris International übertrifft im 3. Quartal 2024 die Erwartungen

So erreichte der Gewinn je Aktie 1,97 US-Dollar und bereinigt um Sondereffekte 1,91 US-Dollar je Aktie, womit das Unternehmen die Analystenschätzungen von 1,83 US-Dollar je Aktie übertraf.

Der Umsatz stieg um 8,4 Prozent auf 9.911 Millionen US-Dollar und der operative Gewinn um 8,4 Prozent auf 3.654 Millionen US-Dollar. PMI konnte zudem seinen Marktanteil von 28,9 auf 29,5 Prozent verbessern.

Der Absatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal ebenfalls um 2,9 Prozent auf 203,0 Milliarden Einheiten zu. Dabei wuchs der Bereich „Oral Smoke-Free Products“ um 22,2 Prozent auf 4,4 Milliarden Einheiten, gefolgt von „HTU-Heated Tobacco Unit“ um 8,9 Prozent auf 35,3 Milliarden Einheiten und „Cigarettes-Zigaretten“ um 1,3 Prozent auf 163,2 Milliarden Einheiten.

Ausblick angehoben

„Im dritten Quartal haben wir eine außergewöhnlich starke Leistung erbracht, mit Rekordwerten bei den Quartalsnettoumsätzen und dem Gewinn je Aktie. Dies spiegelt eine ausgezeichnete Dynamik in allen Regionen und Kategorien wider, mit einer Beschleunigung des angepassten In-Market-Verkaufswachstums von IQOS, starken ZYN-Volumina und einer widerstandsfähigen Leistung im Bereich der brennbaren Produkte (Zigaretten). Aufgrund unserer starken Ergebnisse im bisherigen Jahresverlauf heben wir unseren Wachstumsausblick für das Gesamtjahr für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf eine Spanne von 14 % bis 15 % an, ohne Währungseffekte", so der CEO Jacek Olczak.

Wertpapiere legen zu

Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kursplus von 2,56 Prozent.

Sie notiert derzeit zu einer Dividendenrendite von 4,54 Prozent und einem 2024er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2 (22.10.2024).

PMI zählt mit seinem Rauchwarengeschäft zu den defensiven Aktien, das zwar nicht mehr stark wächst, aber stabile Ergebnisse liefert.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion