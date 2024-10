EMX unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf seines Polymetallprojekts Gumsberg in Schweden an Alpha Future Funds

Vancouver, British Columbia, 22. Oktober 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, den Abschluss einer Explorations- und Optionsvereinbarung datiert mit 16. Oktober 2024 für sein Projekt Gumsberg in Schweden mit Alpha Future Funds S.C.S, einem in Luxemburg angesiedelten Privatunternehmen („Alpha“), bekannt zu geben. Mit der Vereinbarung sichert sich EMX von Alpha eine Barzahlung sowie Arbeitsverpflichtungen über einen einjährigen Optionszeitraum. Bei Ausübung der Option erhält EMX zusätzliche aufgeschobene Optionszahlungen, Royalty-Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen sowie eine 2%ige NSR-Royalty.

Das Projekt Gumsberg befindet sich im ertragreichen Bergbaurevier Bergslagen im Süden Schwedens. In der Region werden seit mehr als einem Jahrtausend durchgehend Eisen-, Kupfer-, Silber- und seit kurzem auch polymetallische Erze abgebaut. Alpha ist ein kapitalstarker Investmentfonds mit einem eigenen technischen Team, das eng mit EMX zusammenarbeiten wird, um das Projekt während des Optionszeitraums auszubauen. EMX und Alpha wollen durch weitere Investitionen und Explorationsarbeiten im Bergbaurevier Bergslagen, einem der wichtigsten Metallproduktionszentren Europas, einen Beitrag zum Vermächtnis des Gebiets leisten.

Überblick über die vertraglichen Rahmenbedingungen. EMX erhält bei Abschluss der Vereinbarung 100.000 US$ und für Alpha besteht die Möglichkeit des Erwerbs sämtlicher Anteile (100 %) am Projekt, wenn es bis zum Ende des ersten Jahrestages der Vereinbarung bestimmte Arbeitsverpflichtungen erfüllt. Bei Ausübung der Option wird Alpha:

- zusätzliche Barzahlungen in Gesamthöhe von 850.000 US$ an EMX in Form von aufgeschobenen Optionszahlungen leisten;

- bis zum fünften Jahrestag der Vereinbarung insgesamt 5.000.000 US$ für Projektarbeiten aufwenden;

- jährliche Royalty-Vorauszahlungen leisten, die nach Abschluss der aufgeschobenen Optionszahlungen beginnen;

- EMX eine nicht gedeckelte NSR-Royalty von 2 % für das Projekt gewähren;

- bestimmte Meilensteinzahlungen tätigen, die an Jahrestage bzw. den Beginn der kommerziellen Produktion gebunden sind.

