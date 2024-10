Salzgitter kappt erneut 2024er-Ziele und verschärft Sparkurs

lafabius schrieb 19.10.24, 00:02

Ich hätte noch eine Möglichkeit (natürlich nur spekulativ) aus den bekannten Puzzleteilen ein realistisches Bild nach meiner Meinung zu skizzieren:

1. Der ehm. CEO Marnette hat doch recht mit seiner Vermutung das Salzgitter Aurubis via Fusion übernehmen will.

2. Das Motiv dahinter: Salzgitter will sich breiter aufstellen und die Cashcow Aurubis (nahezu schuldenfrei) passt gut ins Portfolio.

3. Umsetzung:

a) Die Hannover AG (Kind, Rossmann, Papenburg) hat den Namen nicht umsonst. Die sprechen alles miteinander ab. Dementi von Rossmann ist eine absolute Nebelkerze!

b) Salzgitter bietet nicht 100,-€ Barabfindung, sondern z.B. 5 Aktien für eine Aurubis Aktie. Rossmann wird mit GP Papenburg dem Deal selbstverständlich zustimmen und beide werden Großaktionäre mit dem Land Niedersachen von der neuen SalzgitterAurubis AG.

c) Goldman Sachs sammelt die nächsten Wochen für Rossmann und GP Papenburg fleißig ein

d) KHS Gruppe geht an die Börse, um die Fusion zu finanzieren.

e) Salzgitter nimmt eine Anleihe innerhalb des neuen Konzerns auf um die restlichen Aktien zukaufen.