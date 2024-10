HEALWELL AI gibt strategische Investment- und Vermarktungsvereinbarung mit Abstractive Health zur Weiterentwicklung von KI-gestützten Lösungen für die klinische Dokumentation bekannt

- HEALWELL AI erwirbt zusammen mit dem Hauptinvestor Rho Capital Partners eine strategische Beteiligung an der in New York ansässigen Firma Abstractive Health, um die Weiterentwicklung einer KI-gestützten Technologie für die klinische Dokumentation zu ermöglichen.

- Zeitgleich mit dieser Beteiligung hat HEALWELL auch eine Vermarktungsvereinbarung mit Abstractive Health unterzeichnet, mit der sich HEALWELL die exklusiven Vertriebsrechte im kanadischen Markt für die ambulante Gesundheitsversorgung sichert.

- Die KI-Software von Abstractive Health nutzt LLMs und andere Technologien der generativen KI, um für Ärzte und Kliniker automatisiert Kurzübersichten von Patientenakten zu erstellen und so die Dokumentationsprozesse im Gesundheitswesen zu optimieren.

- HEALWELL will auch seine strategische Geschäftsbeziehung zu WELL Health Technologies (TSX: WELL) nutzen und Abstractive Health in den von WELL betriebenen Marktplatz apps.health einbinden, um sein Portfolio an Co-Pilot-Technologien auszubauen und Gesundheitsdienstleister noch technikfähiger zu machen.

TORONTO, ONTARIO, 22. Oktober 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft (Data Science) für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass es ein strategisches Investment in Höhe von 250.000 USD in die Firma Abstractive Health („Abstractive Health“) getätigt hat. Abstractive Health ist ein KI-Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich darauf spezialisiert hat, Ärzten einen automatisierten, präzisen und medizinisch relevanten KI-Assistenten zur Verfügung zu stellen, der mit Hilfe einer proprietären generativen KI-Technologie Patientenkurzübersichten erstellt. Dieses Investment ist Teil einer breiter aufgestellten Finanzierungsrunde unter der Leitung von Rho Capital Partners als Leadinvestor und der Cornell University über Cornell Technology als bestehendem Investor. Unter Nutzung der aktuellen „Conditional Decision Support“-Co-Piloten, die HEALWELL derzeit bereitstellt, sichert sich das Unternehmen das Exklusivrecht für den Vertrieb der Abstractive Health-Produkte als Erweiterung seiner bestehenden Tech-Suite von KI-fähigen Co-Piloten über das umfangreiche Netzwerk von WELL Health Technologies.

Seite 2 ► Seite 1 von 6