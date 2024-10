ThyssenKrupp: Turnaround Kandidat?

➡️ WKN: MG8BXD

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Die ThyssenKrupp kam in den letzten Monaten deutlich unter Druck. Doch jetzt könnte sich die Situation aufhellen. So gibt es beispielsweise eine Absichtserklärung von VW für den Bezug von CO2-armen Stahl. Auch aus saisonaler Sicht sieht es interessant aus und zudem konnte zuletzt der Abwärtstrend durchbrochen werden. Mit diesem Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley (WKN: MG8BXD) lässt sich eine potenzielle Rendite von +29,53% (oder: +87,70% p.a.) erzielen. Mehr dazu in diesem Video.