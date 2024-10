Luong Quoi Coconut bringt Vietnams nationale Marke auf die globale Bühne

Paris (ots/PRNewswire) - Luong Quoi Coconut ist stolz darauf, an der SIAL Paris

2024, der weltweit größten Messe für Lebensmittelinnovationen, teilnehmen und

Kunden und Partnern hochwertige Kokosnussprodukte vorstellen zu können. Die

Veranstaltung bringt über 7500 Aussteller aus 130 Ländern und Regionen weltweit

zusammen, um die neuesten Innovationen und Trends in der Lebensmittelindustrie

zu präsentieren und Handelsbeziehungen zwischen Herstellern, Händlern und

Import-Export-Unternehmen weltweit zu fördern. Als führender vietnamesischer

Hersteller von Kokosnussprodukten und stolzer Empfänger des Nationalen

Markenpreises in mehreren aufeinander folgenden Jahren fühlen wir uns geehrt,

die Kokosnussindustrie des Landes auf der globalen Bühne zu vertreten. Unser

Engagement für Qualität hat uns das Vertrauen von Kunden weltweit eingebracht.



Die SIAL Paris 2024 ist eine prestigeträchtige Fachveranstaltung, die zahlreiche

Lebensmittel- und Getränkelieferanten sowie Einkäufer aus der ganzen Welt

zusammenbringt. Unter Tausenden von Ausstellern aus vielen Ländern der Welt

präsentierte Vietcoco mit Stolz seinen Stand und stellte hochwertige Produkte

aus vietnamesischer Kokosnuss vor. Mit einem vielfältigen Angebot an

Kokosnussprodukten präsentiert Vietcoco selbstbewusst Produkte, die nicht nur

gesund, sondern auch vielseitig sind und gut zu verschiedenen Speisen und

Getränken passen.





Laut Euromonitor ging die Wachstumsrate der Branche nach einem starken Anstiegdes weltweiten Produktionswerts von Lebensmitteln und Getränken im Jahr 2021 auf1,5 % im Jahr 2022 zurück, was in erster Linie auf anhaltende Unterbrechungender Lieferkette und hohe Inputkosten zurückzuführen ist. Obwohl dieseHerausforderungen im Jahr 2023 fortbestehen, wird erwartet, dass sich dieBranche in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erholen wird, da sich dieUnternehmen auf die neue Normalität einstellen. Die Teilnahme von Vietcoco ander SIAL Paris 2024 ermöglicht es dem Unternehmen, von diesem Aufschwung zuprofitieren und seine globale Reichweite zu vergrößern.Darüber hinaus hat die schwierige Situation während der Pandemie den Herstellernvon Bio-Lebensmitteln neue Türen und Möglichkeiten eröffnet, die Nachfrage derVerbraucherinnen und Verbraucher nach gesünderen, umweltfreundlicheren Produktenzu befriedigen. Vietcoco, eine Marke der Luong Quoi Coconut Co. Ltd., hat dieglobalen Markttrends und die Dynamik der Lebensmittelversorgungskette erkanntund nahm an der SIAL Paris 2024 teil, um Kokosnussprodukte zu präsentieren, dieausschließlich aus frischen Kokosnüssen unter Verwendung von Technologien nacheuropäischem Standard hergestellt werden. Unser Ziel ist es, die globalenLebensmittel- und Getränketrends mitzugestalten.Mit dem Ziel, Verbraucherinnen und Verbrauchern hochwertige Kokosnussprodukteanzubieten, ist Vietcoco stolz darauf, an der SIAL Paris 2024 teilzunehmen undden Kunden eine breite Palette von Kokosnussprodukten vorzustellen, darunterKokosnusswasser, Kokosnussmilchgetränke, Kokosnussmilch, Kokosraspeln, gerösteteKokosnusschips, extra natives Kokosnussöl, RBD-Kokosnussöl, Kokosnussmehl undandere mehr. Durch die Verwendung natürlicher Zutaten und die Einhaltungstrenger Produktionsverfahren stellt Vietcoco sicher, dass alle Produkte nichtnur von hoher Qualität und sicher für den Verzehr sind, sondern auch nachhaltigund umweltfreundlich.Nach mehr als 20 Jahren des Aufbaus und der Entwicklung hat Vietcoco seinePosition als führende Marke in der Kokosnussverarbeitungs- und-herstellungsindustrie gefestigt und dazu beigetragen, vietnamesische Produkteauf die Weltbühne zu bringen und somit die Position der vietnamesischenLandwirtschaft auf dem internationalen Markt zu festigen. Derzeit sindVietcoco-Produkte in mehr als 65 Ländern vertreten und erobern anspruchsvolleMärkte wie, unter anderem, die USA, Kanada, die EU, Australien, Russland, Japan,Korea, China, den Nahen Osten. Dieser Erfolg ist ein Beweis für diehervorragende Qualität und den guten Ruf, der durch angesehene internationaleZertifizierungen wie IFS, BRC, ISO, HACCP, HALAL, KOSHER usw. bestätigt wird.Auf der SIAL Paris 2024 präsentierte Vietcoco eine Vielzahl von frischenKokosnussprodukten und erhielt viele positive Reaktionen von Besucherinnen undBesuchern aus vielen Ländern der Welt. Dies ist eine Gelegenheit für Vietcoco,sich mit verschiedenen Partnern aus zahlreichen Regionen der Welt zu treffen undauszutauschen und so zur Gestaltung der Zukunft der Lebensmittel- undGetränkeindustrie beizutragen.