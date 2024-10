CSU-Fraktion zu aufgestockten Hochwasserhilfen für Landwirte im Riedstrom - Kabinett beschließt Entschädigung für betroffene Landwirte in Höhe von 80 Prozent

München (ots) - Die Unwetter Ende Mai und Anfang Juni 2024 haben besonders im

Riedstrom zu enormen Überschwemmungen geführt. Die Bayerische Staatsregierung

hat in ihrer heutigen Kabinettssitzung die Riedstromentschädigung beschlossen:

80 Prozent erhalten die betroffenen Landwirte, die durch das Hochwasser im Juni

schwere Schäden auf ihren Fluren und Einbußen bei der Ernte zu verzeichnen

hatten, informieren CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek und die

Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler und Manuel Knoll, die sich nachhaltig für

die landwirtschaftlichen Interessen eingesetzt haben: "Die Mühen und der

beharrliche Einsatz für die Entschädigung haben sich gelohnt. Wir als CSU haben

damit Wort gehalten."



Hierzu betont der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek:





"Mit den Soforthilfen von 200 Millionen Euro hat der Freistaat unmittelbar nachdem Hochwasser schnell und unbürokratisch reagiert. Der heutige Beschlussverbessert nochmals die bestehenden Hilfen für Landwirte im besonders starkbetroffenen Riedstrom und hebt die Fördersätze für nicht versicherbare Schädenvon 50 auf 80 Prozent an - und zwar ohne Höchstgrenze. Der Riedstrom ist einSonderfall und die Betroffenen müssen auch so behandelt werden. Wir stehen festan der Seite der Landwirte. Jetzt müssen alle Beteiligten an einen Tisch, umüber Verbesserungen für die Zukunft zu verhandeln, sodass solch große Schäden imbesten Fall verhindert werden können."Abgeordneter Wolfgang Fackler ergänzt:"Ich freue mich, dass die Interessen der örtlichen Landwirtschaft damitbesonders in den Blick genommen werden und sich in einer erhöhten Entschädigungabbilden. Eine zentrale Bedeutung für diese Erhöhung hat dabei dieRiedstrom-Vereinbarung aus dem Jahr 2016 gespielt, an der ich damals mitgewirkthabe, sodass diese formulierte politische Absichtserklärung nun zur Umsetzungkommt. Den Worten von damals sind damit Taten gefolgt. DieRiedstrom-Vereinbarung erfährt damit eine Konkretisierung und entfaltet erstmalsihre Wirkung."Der Riedstrom ist Bayerns größtes natürliches Überschwemmungsgebiet und stelltdamit einen Sonderfall dar. Führt die schwäbische Donau starkes Hochwasser,strömt das Wasser über die Dämme und bahnt sich seinen Weg durch das überwiegendlandwirtschaftlich genutzte Donauried in den Landkreisen Dillingen undDonau-Ries. Die landwirtschaftlichen Betriebe in dieser Region leisteten damiteinen enormen Beitrag zum Hochwasserschutz der Städte und sehen sichgleichzeitig mit teilweise hohen Schäden konfrontiert.Abgeordneter Manuel Knoll dankte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, diesich von Anfang an dem Thema angenommen hatte und sich unmittelbar nach demHochwasser ein Bild vor Ort gemacht hatte. Knoll freut sich über dasGesamtergebnis, das von beiden Regierungsfraktionen jetzt so mitgetragen wird:"Es wäre aber auch schön gewesen, wenn manche Kollegen aus dem Landtag auchvorher schon den Einsatz gezeigt hätten, den sie jetzt beim Überbringen derguten Nachricht aufbringen, und MdL Fackler und ich nicht die einzigen beidenörtlichen Abgeordneten aus den Stimmkreisen Donau-Ries und Dillingen beim RundenTisch Riedstrom gewesen wären."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: mailto:sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: mailto:michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: mailto:tobias.klahr@csu-landtag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/53955/5892566OTS: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag