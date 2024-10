UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 658 Pence belassen. Hinsichtlich eines Umbaus der Großbank seien etwaige Aufwendungen für die Restrukturierung bislang ebenso unbekannt wie wichtig, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Immerhin dürfte die Anpassung von Funktionen an eine neue Struktur der Bank bei knapp 214.000 Beschäftigten Kosten mit sich bringen. Der neue Chef Georges Elhedery könne bei diesem Umbau aber auch Kosten senken./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 07:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 07:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 8,194EUR auf Tradegate (22. Oktober 2024, 15:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 6,58

Kursziel alt: 6,58

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m