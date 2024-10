Erst Goldpreisrallye jetzt Kupferpreisrallye? Produzentenaktien aussichtsreich 

Die aktuelle Goldpreisrallye ist mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben. Die Marke von 2.700 US-Dollar wurde pulverisiert. Sollte nun alles zusammenkommen, könnte es für Gold stramm in Richtung 3.000 US-Dollar gehen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Gold sprengt die Ketten - Gold zündet Turbo in Richtung 3.000 USD. Produzentenaktien außer Rand und Band“ . Silber schloss sich der Goldpreisrallye an und übersprang endlich den Preisbereich von 32+ US-Dollar. Dieser hatte sich in der Vergangenheit zuverlässig als Spielverderber erwiesen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Paukenschlag zum Wochenende - Silberpreis bricht aus und lässt Produzentenaktien eskalieren“ .

Kupfer noch mit angezogener Handbremse

Während Gold und Silber bereits haussieren, tut sich der Kupferpreis noch schwer damit, in den Rallyemodus zu wechseln und Aufwärtsmomentum zu kreieren. Wenn man so will, ist das Industriemetall derzeit mit angezogener Handbremse unterwegs. Zu den Belastungsfaktoren gehört unverändert die Unsicherheit über die Entwicklung der chinesischen Kupfernachfrage. Zwar hat die chinesische Regierung diverse Konjunkturmaßnahmen angestoßen, doch deren Wirksamkeit bleibt noch abzuwarten.

Fazit

Während Gold und Silber bereits den Preisturbo gezündet haben, lässt es Kupfer bislang ruhig angehen. Das Industriemetall notiert aber noch immer oberhalb der wichtigen Unterstützung von 4,25 US-Dollar, sodass es bezüglich einer raschen Wiederaufnahme der Rallye noch alle Trümpfe in der Hand hält. Allerdings muss Kupfer nachsetzen und über die wichtige Marke von 4,5 US-Dollar vorstoßen, um Aufwärtsmomentum zu kreieren. In diesem Fall würde sich die Tür in Richtung 5 US-Dollar öffnen.

Aktien von Kupferproduzenten aussichtsreich

Während sich der Kupferpreis selbst noch etwas schwer tut, sehen einzelne Kupferaktien sehr vielversprechend aus. Stellvertretend sei auf die Aktie des kanadischen Kupferproduzenten Hudbay Minerals verwiesen. Der Konzern wird im Übrigen am 13. November die Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlichen.

Die Aktie selbst konsolidiert seit einigen Tagen den vorherigen Kursanstieg. Hierbei hat sich eine stark ausgeprägte Handelsspanne etabliert. Hudbay Minerals bewegte sich zuletzt in den Grenzen 8,8 US-Dollar bis 9,6 US-Dollar seitwärts. Zuletzt orientierte sich das Handelsgeschehen wieder in Richtung Oberseite. Ein Ausbruch scheint in Vorbereitung. Sollte dieser gelingen, würde sich Hudbay Minerals weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung Mai-Hoch (10,5 US-Dollar) eröffnen. Sollte es allerdings unter die 8,8 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte