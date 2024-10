Furniture China 2024 erzielt 11,9% Zunahme von Besuchern aus Übersee

SHANGHAI, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 29. China International Furniture Expo (Furniture China 2024) wurde am 13. September nach vier Tagen fruchtbaren Austauschs im SNIEC erfolgreich abgeschlossen. Einmal mehr bestätigte die Messe ihre Position als führende globale Plattform für die Möbelindustrie und bot internationalen und nationalen Möbelunternehmen, Einkäufern, Designern und verwandten Branchen umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit.

Die diesjährige Messe zog mehr als 3.000 Aussteller an, die verschiedene Sektoren repräsentierten, von der Möbelherstellung bis hin zu Wohndesign und Materialversorgung. Die Aussteller kamen aus 25 Ländern und Regionen, was die Internationalität der Furniture China unterstreicht. Dem Post Show Report zufolge begrüßte die Messe insgesamt 167.250 Besucher, darunter 28.644 Einkäufer aus Übersee, was einen Zuwachs von 11,9 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und den Einfluss der Messe auf den globalen Handel weiter stärkt.