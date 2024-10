Hisbollah reklamiert Angriff auf Netanjahu für sich

BEIRUT (dpa-AFX) - Die proiranische Hisbollah im Libanon hat den Drohnenangriff auf den israelischen Küstenort Caesarea vom Wochenende offiziell für sich reklamiert. Er galt dem "Verbrecher Netanjahu", wie ein Sprecher der Hisbollah bei einer Pressekonferenz sagte.

Israelische Medien berichteten, am Samstag habe eine Drohne das Schlafzimmerfenster in der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Caesarea getroffen und beschädigt. Das Ehepaar Netanjahu war aber zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Nach Angaben der israelischen Armee wurde niemand bei dem Angriff verletzt.