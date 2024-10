Kommentar 3.200 Euro für eine Unze Gold sind keineswegs utopisch Als die Europäische Zentralbank in den 1990er Jahren gegründet wurde, hinterlegten die teilnehmenden Notenbanken, einen Teil ihrer Goldreserven zur Deckung des Euros. Diese Goldmenge wurde in den Jahren danach nicht mehr verändert. Die Bilanzsumme der EZB hat sich anschließend allerdings deutlich erhöht. Sie lag im August 2024 bei etwa 6,473 Billionen Euro, was ungeachtet des Rückgangs der letzten beiden Jahre immer noch einer Bilanzsumme entspricht, die um den Faktor zehn höher ist als jene beim Start der europäischen Währungsunion in den späten 1990er Jahren.