LG Hamburg untersagt EUROZYTO Falschaussagen zu CARENOBLE und EUROTUBES per Einstweiliger Verfügung / CARENOBLE erwirkt gerichtliche Unterlassung und stellt Irreführungen der EUROZYTO GmbH klar (FOTO)

Leipzig (ots) - Die EUROZYTO GmbH hat im September 2024 an diverse

Geschäftspartner der CARENOBLE sowie über eine breit gestreute Pressemitteilung

falsche und irreführende Behauptungen zur Beauftragung der CARENOBLE durch

Krankenkassen, zur Wirtschaftlichkeit der EUROTUBE-Leerbeutel wie z.B. aufgrund

einer angeblich nachgewiesenen Reduzierung des Infektionsrisikos und zur

Krankenkassen-Logo-Nutzung durch die CARENOBLE verbreitet.



- Gegen diese irreführenden Falschaussagen hat die CARENOBLE unverzüglich beim

LG Hamburg am 07.10.2024 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung

gestellt.

- Mit Beschluss vom 11.10.2024 ist das LG Hamburg diesem Antrag sehr schnell und

vollumfänglich gefolgt [Az.: 312 O 368/24].

- Die Einstweilige Verfügung wurde EUROZYTO am 15.10.2024 durch die zuständige

Gerichtsvollzieherin zugestellt.







CARENOBLE durch Krankenkassen, zur behaupteten Wirtschaftlichkeit der EUROTUBES

wie z.B. aufgrund einer angeblich nachgewiesenen Reduzierung des

Infektionsrisikos und auch zur Krankenkassen-Logo-Nutzung durch die CARENOBLE

strafbewehrt zur Unterlassung und Verbreitung festgestellt worden.



CARENOBLE erwirkt unverzüglich gerichtliche Unterlassung und stellt irreführende

Falschaussagen der EUROZYTO GmbH klar.



Mit Beschluss des Landgericht Hamburg vom 11.10.2024 [Az.: 312 O 368/24] ist

CARENOBLE erfolgreich gegen diverse irreführende Falschaussagen der EUROZYTO

GmbH vorgegangen.



Im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu

zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten

wegen jeder Zuwiderhandlung wurden der EUROZYTO GmbH alle beantragten Aussagen

zur Unterlassung und Verbreitung untersagt.



Zur Unterlassung festgestellte irreführende Falschaussagen der EUROZYTO



1. EUROZYTO hatte in den Anschreiben den Eindruck erweckt, die Gerichte hätten

festgestellt, dass die Beauftragung der CARENOBLE durch gesetzliche

Krankenkassen nicht rechtskonform sei.



Irreführende Falschaussage : "die Gerichte haben dort in ihren

Entscheidungsgründen einstweilig u.a. festgestellt, dass keine gesetzliche

Regelung zur Beleihung von CARENOBLE mit der Übernahme von Informationspflichten

gesetzlicher Krankenkassen aus § 73 Abs. 8 SGB V existiert (LG Hamburg)[und]

keine rechtswirksame Beleihung von CARENOBLE durch die Krankenkassen erfolgt ist

(SG Frankfurt am Main)"



Begründung zur Irreführung des LG Hamburgs: .. "da die Aussagen in dieser

Allgemeinheit den Eindruck erwecken, für eine zulässige Geschäftstätigkeit der Seite 2 ► Seite 1 von 3



Begründung zur Irreführung des LG Hamburgs: .. "da die Aussagen in dieser
Allgemeinheit den Eindruck erwecken, für eine zulässige Geschäftstätigkeit der