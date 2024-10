Zeit- und ortsunabhängige Schulungslösungen für Unternehmen (FOTO)

Sandhausen (ots) - In Zeiten steigender Anforderungen und kontinuierlicher

Neuerungen sind Unternehmen mehr denn je gezwungen, ihre Mitarbeiter stets auf

dem neuesten Stand zu halten - die dafür notwendigen Schulungen sind jedoch

meist teuer und organisatorisch aufwendig. Florian Janko bietet mit seinem

flexiblen Online-Schulungsangebot eine zeit- und kostensparende Lösung, um

gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig den Arbeitsalltag zu

entlasten. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.



Regelmäßige Mitarbeiterschulungen sind zweifellos unverzichtbar, um die eigene

Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern - und gleichzeitig gesetzliche

Vorgaben zu erfüllen. Doch viele Betriebe sehen sich dabei mit erheblichen

Hindernissen konfrontiert: Präsenzschulungen verursachen hohe Kosten für Anreise

und Übernachtung, binden wertvolle Arbeitszeit und erfordern teils wochenlange

Planungen. Trotz dieser Belastungen ist die kontinuierliche Qualifizierung von

Fachkräften unerlässlich. "Werden diese Probleme nicht gelöst, droht Unternehmen

demnach eine teure Ineffizienz", warnt Florian Janko, Gründer von SEMEDO. "Die

Konsequenzen reichen bis hin zu ernsthaften Wettbewerbsnachteilen, die

langfristig kaum aufzuholen sind."





"Unternehmen können ihre Schulungsprobleme am effektivsten durch flexible,digitale Weiterbildungen lösen, die sich nahtlos in den Arbeitsalltagintegrieren lassen", fügt er hinzu. "Auf diese Weise sparen sie nicht nur Zeitund Kosten, sondern stärken zugleich die Qualifikation ihrer Mitarbeiter undsteigern deren Effizienz." Als Fachkraft für Arbeitssicherheit sammelte FlorianJanko selbst jahrelange Erfahrung darin, Mitarbeiter zu unterweisen undsicherzustellen, dass gesetzliche Vorgaben erfüllt werden. Diese Expertisenutzte er, um gemeinsam mit seinem Vertriebsleiter Thomas Scheidl einumfassendes Online-Schulungsangebot zu entwickeln, das Unternehmen dabeiunterstützt, ihre Mitarbeiter schnell und effizient zu schulen. Der Fokus vonSEMEDO liegt dabei auf qualitativ hochwertigen Kursinhalten und einemindividuellen Kundenservice - inklusive maßgeschneiderter Kursanpassung.Mitarbeiter bilden und Effizienz maximieren: SEMEDO als flexible Schulungslösungfür UnternehmenMit SEMEDO steht Unternehmen ein vielseitiges digitales Schulungsangebot zurVerfügung, das speziell darauf ausgelegt ist, den hohen Zeit- und Kostenaufwandherkömmlicher Schulungen zu minimieren. Statt Mitarbeiter für mehrere Tage aufReisen zu schicken, ermöglicht SEMEDO es, gesetzlich vorgeschriebeneWeiterbildungen online durchzuführen - flexibel, spontan und ohnePräsenzpflicht. Die Kurse decken dabei eine breite Palette an Themen ab: von