Cardiol Therapeutics will CardiolRx in eine Studie der späten Phase an Patienten mit rezidivierender Perikarditis überführen

Toronto, Ontario - 22. Oktober 2024 / IRW-Press / Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapeutika für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute seine Pläne angekündigt, das klinische Entwicklungsprogramm MAVERIC erweitern und CardiolRx in eine klinische Prüfung der späten Phase („MAVERIC-2“) überführen zu wollen, in welcher die Auswirkungen von CardiolRx bei Patienten mit einer rezidivierenden (wiederkehrenden) Perikarditis im Anschluss an das Absetzen einer Therapie mit Interleukin-1-Blockern („IL-1“) bewertet werden sollen. MAVERIC-2 wird voraussichtlich während des vierten Quartals in großen Zentren zur Behandlung von Perikarderkrankungen in den Vereinigten Staaten und Europa eingeleitet; die Ergebnisse sollen noch vor der vom Unternehmen geplanten Phase-III-Pivotalstudie zur rezidivierenden Perikarditis veröffentlicht werden.

„MAVERIC-2 bietet eine faszinierende Gelegenheit, das Marktpotenzial von CardiolRx über die Durchführung einer kosteneffizienten Studie zu steigern und ebnet möglicherweise auch den Weg für ein beschleunigtes Zulassungsverfahren“, erläutert David Elsley, President und CEO von Cardiol Therapeutics. „Diese wichtige neue Studie, die in Zusammenarbeit mit einem internationalen Beratergremium aus Perikarditis-Spezialisten konzipiert wurde, wird auch das Datenmaterial aus unserer geplanten Phase-III-Studie MAVERIC-3 ergänzen, indem sie das Potenzial unseres führenden oralen Wirkstoffkandidaten für die wachsende Zahl von Patienten mit rezidivierender Perikarditis untersucht, die nach Alternativen zur chronischen Einnahme von immunsuppressiven Biologika suchen.“

