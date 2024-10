STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: STEICO SE

STEICO hebt die Ergebnis-Guidance ein weiteres Mal an



STEICO hat gestern Abend die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal veröffentlicht, dieeinen überraschend starken Geschäftsverlauf aufzeigt.

Robuste Umsatz- und überproportionale Ergebnisentwicklung: Nach 9M erzielteSTEICO Konzernerlöse i.H.v. 291,0 Mio. EUR, was für Q3 einen Erlösanstieg von rund 8,6%zum Vorjahr und rund 5,7% zum Q2/24 impliziert. Hierzu trugen neben einer stabilenEntwicklung im deutschen Kernmarkt vor allem die westeuropäischen Märkte bei.Weitere Details zur Umsatzentwicklung in den jeweiligen Regionen oder Produktgruppenlegte das Unternehmen jedoch nicht mehr vor. Ergebnisseitig verzeichnete STEICO nach9M beim EBIT ein beachtliches Plus von 86,4% yoy auf 47,9 Mio. EUR. Wie bereits zumHalbjahr wurde die Ergebnisentwicklung durch Erträge aus

Währungssicherungs-geschäften (EUR/PLN) i.H.v. 25,6 Mio. EUR (Vj.: 9,2 Mio. EUR; H1: 19,8 Mio. EUR) beflügelt.Dennoch gelang STEICO im Neunmonatszeitraum auch adjustiert um diesen FX-Effekteine überproportionale Ergebnissteigerung um ca. 35,2% yoy. Dies gilt umso mehr fürQ3, in dem sich das adjustierte EBIT mit 10,1 Mio. EUR (Vj.: 4,8 Mio. EUR) sogar mehr alsverdoppelte. Die adjustierte Marge bewegte sich mit 10,1% im knapp zweistelligenBereich (Vj.: 5,2%). Dies verdeutlicht u.E., dass sich die Entspannung vor allem bei den Energie- und Holzpreisen verfestigt hat, während sich die Wettbewerbslage laut STEICOnach wie vor angespannt zeigte.

Guidance abermals angehoben: Vor dem Hintergrund des positiven Geschäftsverlaufserwartet das Managament für FY 2024 nunmehr einen leichten Anstieg der Umsätzevon rund 3% yoy auf 375 Mio. EUR (zuvor: auf Vorjahresniveau) sowie ein EBIT zwischen53 und 55 Mio. EUR (zuvor: 45-50 Mio. EUR). Wir hatten uns nach den Halbjahreszahlenbereits leicht oberhalb der bisherigen Guidance positioniert und heben unserediesjährigen Prognosen nochmals an. Für Q4 impliziert die neue Vorstandsprognose einnur leichtes Wachstum von rund 2% yoy (MONe Umsatz Q4/24: 84,6 Mio. EUR) sowie einEBIT im Mid-Point der Zielbandbreite von rund 6 Mio. EUR. Dies erachten wir trotz einer zuerwartenden Abschwächung der FX-Effekte sowie steigender Abschreibungen für dasneue Werk in Gromadka bei baufreundlicher Witterung als gut erreichbar.



Fazit: STEICO erholt sich in der ökologischen Nische deutlich dynamischer als es dieRahmendaten im Bausektor erwarten ließen. Bei Prognoseerfüllung ist die Aktie derzeitmit einem moderaten EV/EBIT von ca. 10,0x für das laufende bzw. 12,7x für das Folgejahrbewertet, was fernab des historischen EV-EBIT-Bewertungsniveaus (10Y) von ca. 16,3xliegt. Dementsprechend sehen wir auch für den Aktienkurs signifikantes Erholungs-potenzial und bestätigen die Kaufempfehlung und unser Kursziel von 42,00 EUR.



