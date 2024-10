Impulse für eine nachhaltig wirksame Sicherheitskultur (FOTO)

Stuttgart (ots) - Stefan Ganzke von der WandelWerker Consulting GmbH wird im

November auf der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL, einer angesehenen Fachmesse für Arbeits-

und Gesundheitsschutz, als Speaker und Organisator der ARBEITSSCHUTZ AKTUELL

Praxis Konferenz präsent sein. Die Messe, die vom 5. bis 7. November 2024 in

Stuttgart stattfindet, wird auch in diesem Jahr ihre Tore für Fachbesucher

öffnen, die sich über die neuesten Entwicklungen in der Arbeitswelt informieren

möchten.



Stefan Ganzke: "Die ARBEITSSCHUTZ AKTUELL ist eine gute Möglichkeit, sich über

neue Trends im Arbeitsschutz zu erkundigen. Auch wenn es sich um eine

vergleichsweise kleine Messe handelt, so ist sie dennoch die größte deutsche

Arbeitsschutzmesse in diesem Jahr. Wir freuen uns, mit der Praxiskonferenz ein

Teil der Veranstaltung zu sein."





