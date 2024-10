Trump, Druckenmiller, Dimon, Buffett: Warnsignale des Anleihen-Marktes

Sowohl die europäische als auch die amerikanische und chinesische Zentralbank haben zuletzt ihre Leitzinsen gesenkt. Darüber hinaus erwarten viele Marktteilnehmer und Volkswirte in den kommenden Monaten eine Fortsetzung dieses Trends.

US-Bond-Renditen ziehen wieder an

So sind die Renditen der US-Staatsanleihen zuletzt wieder deutlich gestiegen. Notierten sie bei einer Laufzeit von zehn Jahren am 16. September 2024 noch zu etwa 3,44 Prozent, sind es heute (22.10.2024) schon 4,209 Prozent.

Dafür kann es mehrere Ursachen geben.

So ist bei einem Trump-Wahlsieg wahrscheinlich mit einer steigenden Inflation zu rechnen. Er plant neben Steuersenkungen deutlich höhere Zölle auf Waren aus China und verbündeten Regionen wie Europa. Zwar wird dadurch die heimische Produktion gestützt, aber im Gegenzug steigen (aufgrund der höheren Herstellungskosten) auch die Verkaufspreise (Inflation).

Die Folge wären nicht weiter sinkende, sondern wieder steigende Leitzinsen, die ebenfalls einen negativen Effekt auf die Wirtschaft und Börsen hätten.

Druckenmiller erwartet steigende Renditen

Ein sehr erfolgreicher Investor, der genau auf diese Entwicklung spekuliert, ist Stanley Druckenmiller. Er erzielte mit Duquesne Capital Management innerhalb von 30 Jahren eine Durchschnittsrendite von 30 Prozent pro Jahr.

Stan Druckenmiller setzt derzeit auf fallende Anleihenkurse, die mit steigenden Renditen einhergehen und damit gegen den prognostizierten Zinssenkungspfad der amerikanischen Zentralbank. Seiner Ansicht nach könnte die Inflation wie in den 1970er Jahren nochmals steigen und ein ähnlich hohes Niveau wie damals (bis zu 14,4 Prozent) erreichen.

Er sorgt sich weiterhin über die hohe US-Staatsverschuldung, die wahrscheinlich unter beiden möglichen US-Präsidentschaftskandidaten, Trump und Harris, weiter steigen wird. So bilden Zinszahlungen für Schulden im aktuellen Jahr (2024) mit 13 Prozent bereits die drittgrößte Ausgabenposition im US-Haushalt. Auch diese Entwicklung ist eher inflationstreibend und hat somit steigende Anleihenrenditen und damit sinkende Kurse am Rentenmarkt zur Folge.

Eigene Darstellung: Quelle: https://fiscaldata.treasury.gov/americas-finance-guide/national-debt/, https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S

Jamie Dimon nennt weitere Inflationstreiber

JPMorgan-Chase-CEO Jamie Dimon sieht weitere schwelende Probleme, die außerdem zu einer höheren Inflation und steigenden Anleihenrenditen beitragen.

Dazu zählen vor allem die vielen Kriege und ernsthaften geopolitischen Konflikte, in die Amerika involviert ist. Sie könnten beispielsweise die Lieferketten beeinträchtigen. Aber auch die grüne Wirtschaftspolitik, das US-Haushaltsdefizit, demografische Entwicklungen und eine zunehmende Aufrüstung erhöhen die Inflationsrisiken.

Aus diesem Grund hat Jamie Dimon bereits Anfang des Jahres 2024 JPMorgan-Aktien im Wert von 183 Millionen US-Dollar verkauft.

Warren Buffett verkauft Aktien und Gold boomt

Erfolgsinvestor Warren Buffett nimmt zwar selten Markteinschätzungen vor, hat allerdings in den vergangenen Quartalen in Summe Aktien verkauft, was bedeuten könnte, dass er die aktuellen Bewertungen für zu hoch erachtet und ebenfalls Risiken für die Weltwirtschaft sieht.

Diese Hintergrundinformationen könnten ein wichtiger Grund dafür sein, warum Gold derzeit zu den stärksten Vermögensklassen zählt. Hauptursache sind die schwelenden, ernsthaften geopolitischen Konflikte und entsprechende Goldkäufe jener Länder, welche die Vormachtstellung der USA ablösen möchten.

Fazit

Obwohl die Inflation in den vergangenen Monaten deutlich gesunken ist, die Aktienmärkte weiter steigen und die Zentralbanken ihre Leitzinsen bereits senken, bestehen dennoch weiterhin Inflationsrisiken.

Und dennoch sollten wir Anleger unserer Strategie treu bleiben, die auch Abschwünge meistern sollte. In der Börsenhistorie gab es bereits viele Krisen, auf die im Anschluss immer wieder neue Börsenhochs folgten.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

