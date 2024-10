Kraftwerkstrafo fängt Feuer Ursachensuche bei Uniper dauert an Nach einem Trafobrand in Deutschlands größtem Steinkohlekraftwerk Datteln 4 am 12. Oktober dauert die Ursachensuche an. Vermutet werde ein Kurzschluss, sagte eine Sprecherin des Betreibers Uniper . Auch die Schadensanalyse laufe noch. Ein …