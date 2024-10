AvenCell erhält 112 Millionen US-Dollar in der Serie B; die Finanzierung wird von Novo Holdings angeführt

Neue Investoren F-Prime Capital, Eight Roads Ventures Japan, Piper Heartland Healthcare Capital und NYBC Ventures schließen sich Novo Holdings neben dem Gründungsinvestor Blackstone Life Sciences an

Michael Bauer von Novo Holdings und Nihal Sinha von F-Prime Capital werden Mitglieder des Verwaltungsrats von AvenCell

WATERTOWN, Massachusetts, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- AvenCell Therapeutics, Inc. („AvenCell"), ein führendes Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, das sich auf die Weiterentwicklung sowohl autologer als auch allogener umschaltbarer CAR-T-Zelltherapien konzentriert, gab heute bekannt, dass es 112 Millionen US-Dollar in der Serie-B-Finanzierung aufgebracht hat. Die Finanzierung wurde von dem globalen Life-Science-Investor Novo Holdings geleitet. Neben dem Gründungsinvestor Blackstone Life Sciences beteiligten sich auch die neuen Investoren F-Prime Capital, Eight Roads Ventures Japan, Piper Heartland Healthcare Capital und NYBC Ventures an der Runde. Im Rahmen dieser Finanzierung werden Dr. Michael Bauer, Partner, Risikokapitalinvestitionen, Novo Holdings, und Nihal Sinha, MB BChir, Partner, F-Prime Capital, dem Vorstand von AvenCell beitreten.

Diese jüngste Finanzierung wird die laufende klinische Validierung der proprietären, umschaltbaren universellen CAR-T-Zelltherapieplattform von AvenCell unterstützen, die CAR-T-Zellen erzeugt, die sich auch nach der Verabreichung an einen Patienten schnell „aus- und einschalten" lassen. Die universelle Plattform wurde entwickelt, um im Vergleich zu herkömmlichen Zelltherapien ein breites Spektrum von hämatologischen Malignomen sicherer und wirksamer zu behandeln. Zu den aktuellen klinischen Produkten, die die universelle Plattform von AvenCell nutzen, gehören AVC-101, ein hochdifferenzierter autologer CAR-T Zellkandidat, und AVC-201, ein CRISPR-entwickelter allogener CAR-T Zellkandidat. Beide Produkte zielen auf das Antigen CD123 ab, das auf den meisten Zellen der akuten myeloischen Leukämie (AML) zu finden ist. In den laufenden Studien werden beide Produkte für die Behandlung von rezidivierter/refraktärer AML untersucht, für die es einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und sehr begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für Patienten gibt. Darüber hinaus hat AvenCell mehrere Kandidaten in der Pipeline, die in den nächsten zwei Jahren in die Klinik kommen.

