Marktbericht: DAX & Co. im Minus, SAP und GM als Lichtblicke

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen alle beobachteten Indizes leichte Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.437,52 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,33%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,46% auf 27.097,08 Punkte. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt sich mit einem Rückgang von 0,14% auf 13.888,14 Punkte etwas stabiler. Auch der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, verliert 0,16% und notiert bei 3.389,87 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, steht bei 42.857,23 Punkten und verliert 0,17%. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, sinkt um 0,26% auf 5.840,15 Punkte. Insgesamt spiegeln die heutigen Kursverluste eine verhaltene Marktstimmung wider, wobei die Verluste in einem moderaten Rahmen bleiben. Die Investoren scheinen angesichts der aktuellen Marktlage vorsichtig zu agieren.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von SAP mit einem Anstieg von 2,25%.Sartorius Vz. folgt mit 1,07%, während die Deutsche Bank einen Zuwachs von 0,98% verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Münchener Rück führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2,77%, gefolgt von Vonovia mit -1,98% und E.ON, das um 1,93% fiel.Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem Anstieg von 3,48% und TRATON mit 2,47% hervor. Delivery Hero kann ebenfalls mit einem Plus von 1,87% aufwarten.Die MDAX-Flopwerte zeigen eine noch stärkere negative Tendenz, angeführt von Bechtle mit einem Rückgang von 6,18%. ThyssenKrupp folgt mit -4,48% und Talanx mit -2,81%.Im SDAX sind SUESS MicroTec mit 4,99% und mutares mit 3,89% die Spitzenreiter. AUTO1 Group verzeichnet ebenfalls einen soliden Anstieg von 3,52%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls besorgniserregend, mit PATRIZIA, die um 5,87% gefallen ist. ATOSS Software und 1&1 folgen mit Rückgängen von -2,66% und -1,98%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei SUESS MicroTec erneut mit 4,99% an der Spitze steht, gefolgt von HENSOLDT mit 3,48% und Evotec mit 2,95%.Die TecDAX-Flopwerte sind ähnlich wie im SDAX, mit Bechtle, das um 6,18% gefallen ist, sowie ATOSS Software und 1&1, die -2,66% und -1,98% verzeichnen.Im Dow Jones führt Microsoft mit einem Anstieg von 1,92%, gefolgt von Walt Disney mit 0,38% und Procter & Gamble mit 0,37%.Die Flopwerte im Dow Jones sind von Verizon Communications, das um 6,36% gefallen ist, geprägt. Intel und The Home Depot folgen mit Rückgängen von -2,21% und -1,78%.Die Topwerte im S&P 500 werden von General Motors angeführt, das um 9,22% gestiegen ist, gefolgt von Philip Morris International mit 8,63% und Quest Diagnostics mit 6,26%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Walgreens Boots Alliance mit -6,75%. Verizon Communications und PulteGroup folgen mit -6,36% und -6,11%.