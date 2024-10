Über 60 Tote in 24 Stunden nach israelischen Angriffen im Libanon Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben am Montag 63 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am Abend mit, dass 234 Menschen bei Angriffen in verschiedenen Gebieten im Libanon verletzt wurden. …