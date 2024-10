Silberpreis bald bei 40 US-Dollar? Silberaktien vor Neubewertung

Der Rallye bei Gold bereitete der Silberpreisrallye den Boden. Bis Silber den Ausbruch jedoch entfesseln konnte, vergingen einige Versuche. Der ein oder andere Marktakteur dürfte ob des permanenten Scheiterns der Bemühungen (der Preisbereich um 32+ US-Dollar hielt die Tür zu) bereits ins Schwitzen gekommen sein. Doch letztendlich war die Rallye nicht aufzuhalten. Der Druck im Kessel stieg. Der limitierende Widerstandsbereich von 32+ US-Dollar gab schließlich nach. Die Rallye brach sich Bahn. Im Vergleich zur letzten Kommentierung zu Silber haben sich die fundamentalen Rahmenbedingungen nicht geändert. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Paukenschlag zum Wochenende - Silberpreis bricht aus und lässt Produzentenaktien eskalieren“ . Die Situation bei Gold wurde ausführlich im Kommentar „Gold sprengt die Ketten - Gold zündet Turbo in Richtung 3.000 USD. Produzentenaktien außer Rand und Band“ thematisiert. Und obgleich sich Kupfer noch in einer Art „Dornröschenschlaf“ befindet, lohnt auch ein Blick auf das Industriemetall. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Nachholpotenzial - Erst Goldpreisrallye jetzt Kupferpreisrallye? Produzentenaktien aussichtsreich“ .

Silber und das unbändige Momentum

Ruhige, stetige Bewegungen sind offenkundig nicht in der DNA von Silber verankert. So auch zuletzt. Nachdem sich der Widerstandsbereich um 32+ US-Dollar als eine Nummer zu groß erwies, tauchte Silber Anfang August nach unten. Der Preisverfall stoppte erst im Bereich von 26,5 US-Dollar. Silber drehte wieder nach oben ab. Eine veritable V-Formation (orange dargestellt) nahm Form an, wartete aber längere Zeit auf ihre Vollendung. Mit dem knackigen Ausbruch über die 32+ US-Dollar ist die V-Formation nun vollendet. Das erste potentielle Bewegungsziel (Widerstandsbereich von 34 US-Dollar / 35 US-Dollar) hat Silber bereits erreicht. Doch dabei muss es angesichts des unbändigen Momentums nicht bleiben. Eine rasche Ausdehnung der Bewegung in Richtung 40 US-Dollar sollte nicht überraschen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 32 US-Dollar begrenzt.

Produzentenaktien vor Neubewertung

Stichwort unbändiges Momentum. In der Kommentierung vom 17.Oktober „Wird der Bann gebrochen? - Silberpreis vor der Entscheidung. Diese Produzentenaktie bricht bereits aus“ wurde an dieser Stelle die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten SilverCrest Metals thematisiert. Zum damaligen Zeitpunkt brach SilverCrest Metals über den wichtigen Widerstandsbereich von 10,2 US-Dollar aus. Wenige Handelstage später nimmt die Aktie bereits den Kursbereich von 12 US-Dollar ins Visier. Und SilverCrest Metals ist längst kein Einzelfall. Die Aktien von Gold- und Silberproduzenten brechen in der Breite aus. Die kräftigen Kursgewinne lassen eine Neubewertung erwarten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte