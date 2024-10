HeyJobs belegt Platz 1 der besten Jobsuchmaschinen 2024 / Deutschlands führende Jobplattform überzeugt mit professioneller Betreuung und hoher Erfolgsquote bei der Jobbesetzung (FOTO)

Berlin (ots) - HeyJobs, eine der führenden Plattformen für die digitale

Jobvermittlung, wurde im aktuellen Qualitätstest "Deutschlands beste Jobportale"

von Profilo mit dem Bewertungsportal Jobboersencheck.de und dem Institute for

Competitive Recruiting (ICR) zur besten Jobsuchmaschine des Jahres gekürt.

Basierend auf den Bewertungen von mehr als 82.000 Bewerber:innen und über 23.500

Arbeitgeber:innen konnte HeyJobs (https://www.heyjobs.co/de-de) vor allem durch

professionelle und persönliche Betreuung, intuitive Bedienung und eine hohe

Erfolgsquote bei der Jobvermittlung überzeugen.



Transparenz und KI-gestützte Jobvorschläge





Die Auszeichnung spiegelt die Stärken von HeyJobs wider, insbesondere in Bezugauf die Transparenz und die benutzerfreundliche Struktur der Plattform. VieleArbeitgeber:innen und Stellensuchende loben die optimierten Stellenanzeigen, diedurch KI-basierte Algorithmen gesteuert werden. Diese Technologie sorgt dafür,dass Jobsuchende effizient und zielgerichtet zu passenden Stellen geführtwerden, die ihren Qualifikationen und Interessen entsprechen.Erfolgszahlen, die für sich sprechenSeit der Gründung im Jahr 2016 hat HeyJobs (https://www.heyjobs.co/recruiting/)bemerkenswerte Erfolge erzielt. Über 2 Millionen Kandidat:innen sindmittlerweile im HeyJobs Talent Pool registriert, und die Plattform hat bereitsmehr als 70.000 Stellen erfolgreich besetzt. Dazu kommen über 5.000 begeisterteUnternehmen, die HeyJobs regelmäßig zur Personalgewinnung nutzen. Diese Zahlenunterstreichen die zentrale Rolle, die HeyJobs im deutschen Arbeitsmarkteinnimmt.Fachkräftemangel als Treiber der InnovationIn Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels auf dem deutschen Arbeitsmarktgewinnen Plattformen wie HeyJobs weiter an Bedeutung. Unternehmen stehen vor derHerausforderung, qualifizierte Talente für vakante Positionen zu finden - einUnterfangen, das durch die anhaltende Knappheit an Fachkräften in vielenBranchen erschwert wird. Besonders in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der IToder der Industrie sind geeignete Bewerber:innen immer schwerer zu finden.HeyJobs bietet durch seine präzise Arbeitsweise und die gezielte Ansprachepassender Kandidat:innen eine Lösung für dieses Problem.Die Plattform stellt sicher, dass Arbeitgeber:innen die besten Bewerbungenerhalten, was die Erfolgsquote bei der Stellenbesetzung signifikant erhöht.Gerade in Zeiten, in denen es schwerer wird, offene Positionen zu besetzen, wirdder Mehrwert von HeyJobs für Unternehmen deutlich.Präsenz auf der Zukunft Personal EuropeAuf der Zukunft Personal Europe, der größten Fachmesse für Personalmanagement inEuropa, präsentierte HeyJobs im September 2024 seine neuesten Innovationen imBereich Recruiting und digitale Jobvermittlung. Die Messe in Köln bot einehervorragende Gelegenheit, sich mit HR-Expert:innen sowie Unternehmen über diezukünftigen Trends im Recruiting auszutauschen.Dabei standen die technologischen Lösungen von HeyJobs im Mittelpunkt, die denEinstellungsprozess sowohl für Arbeitgeber:innen als auch für Bewerber:innenvereinfachen. Diese Kombination aus moderner Technologie und einerbenutzerfreundlichen Oberfläche positioniert HeyJobs als zukunftsweisendePlattform auf dem deutschen Arbeitsmarkt.Über HeyJobsGegründet 2016 von Marius Luther und Marius Jeuck, hat sich HeyJobs(https://www.heyjobs.co/de-de) rasant zu einer der führendenKarriere-Plattformen in Deutschland entwickelt. Durch die innovative Nutzung vonKI-Technologie hat die Plattform bereits über 1,5 Millionen Menschen erfolgreichbei ihrer Jobsuche unterstützt. HeyJobs zeichnet sich durch eine starkeFokussierung auf die Bedürfnisse von Jobsuchenden und Arbeitgebenden aus und istmit seiner fortschrittlichen Technologie in der Lage, den Rekrutierungsprozessentscheidend zu verbessern.Mit dieser jüngsten Auszeichnung als beste Jobsuchmaschine bestätigt HeyJobsseine Rolle als führender Akteur in der digitalen Personalvermittlung und setztweiterhin auf Innovation, um den Anforderungen des modernen Arbeitsmarktesgerecht zu werden.