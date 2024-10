Flatexdegiro erhöht Umsatzprognose - Quartalsergebnis schwächer als erwartet

Kampfkater1969 schrieb 01.10.24, 17:59

So sehe ich es auch...man sollte zusätzlich auch die Kurskomponente Dividende nun launchen......leisten ist alle Male drin....am besten nun eine stetig steigende Dividendenhistorie aufbauen.



Wer in Deutschland noch immer nicht solche Anbieter wie Flatex nutzt, der hat es nicht kapiert, dass er im späteren Leben, als Rentner, der Depp sein wird.....man muss vorsorgen....und wer hier sehr gut ist, ist lange vorher P R I V A T I E R.........und lacht über die Dummheit vieler Malocher, die falsch sparen und dann extreme Kosten am Hals haben, oder an die Inflation verlieren, weil Papiergeld-Horter-Fanatiker....in allen Formen dieser Verwahrart.....



Flatex hat eine extrem gute Zukunft vor sich.......TRUST ME