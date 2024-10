Leitindex ATX gibt halbes Prozent nach

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im roten Bereich. Zudem tendierten die US-Börsen im Frühhandel etwas schwächer. Marktbeobachter sprachen von Zurückhaltung unter den Anlegern angesichts der in den USA und Europa anlaufenden Berichtssaison. Unsicherheit gebe es zudem mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen Anfang November.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag leichter geschlossen und damit an den negativen Wochenstart angeknüpft. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,48 Prozent auf 3.583,37 Punkte.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien von Pierer Mobility mit einem Kursrutsch um gut 18 Prozent in den Fokus. Am Montagabend war bekannt geworden, dass der Zweirad-Hersteller, der nach einem Umsatzeinbruch und hohen Verlust im ersten Halbjahr einen weiteren Stellenabbau angekündigt hat, auch in der zweiten Jahreshälfte hinter den Erwartungen bleibt und deshalb seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2024 aufgehoben hat. Der Vorstand wird von sechs auf zwei Personen verkleinert.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte den Tech-Sektor unter den größeren Gewinnern. Dieser konnte von guten SAP -Zahlen profitieren. In Wien zählten AT&S mit einem Anstieg um 3,2 Prozent zu den größten Gewinnern.

Schwächer tendierten hingegen die heimischen Versorger in einem negativen europäischen Branchenumfeld. So büßten Verbund-Titel 2,1 Prozent ein. EVN schwächten sich um 0,4 Prozent ab.

Die Bankwerte zeigten sich uneinheitlich. Während Raiffeisen 0,8 Prozent verloren, konnten sich Erste Group geringfügig um 0,1 Prozent verbessern. Bawag lagen 0,9 Prozent im Minus. Addiko Bank schlossen nach den deutlichen Vortagesgewinnen unverändert./ger/spa/APA/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 20,12 auf Tradegate (22. Oktober 2024, 16:46 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +1,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,79 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 264,44 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 237,00EUR was eine Bandbreite von -25,25 %/+10,72 % bedeutet.