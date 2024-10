Trintech und PRYZM kündigen strategische Partnerschaft zur Transformation und Automatisierung von Finanz- und Buchhaltungsprozessen an

LONDON, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von cloudbasierten Finanzabschlusslösungen für das Finanzamt, gab heute eine strategische Partnerschaft mit PRYZM bekannt, einem führenden Beratungsunternehmen, das sich auf Lösungen für Finanztransformation und Enterprise Performance Management (EPM) spezialisiert hat. Die Partnerschaft ermöglicht es PRYZM, die marktführenden Cloud-basierten Finanz- und Buchhaltungslösungen von Trintech für Unternehmen in EMEA und darüber hinaus anzubieten und zu implementieren. Unternehmen, die ihre Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse umgestalten und automatisieren wollen, indem sie ihre Arbeit rationalisieren, die Genauigkeit verbessern und das Risiko verringern, werden von der Kombination von Dienstleistungen und Lösungen profitieren, die PRYZM und Trintech anbieten können.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit PRYZM zu formalisieren, während wir das Partner-Ökosystem von Trintech weltweit weiter ausbauen, um unsere neuen und bestehenden Kunden besser zu bedienen", sagte Scott Vipond, Managing Director, EMEA von Trintech. „Trintech und PRYZM verfolgen das gemeinsame Ziel, Unternehmen eine ganzheitliche Geschäftsvision und -strategie zu bieten, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Risiken in ihren Abstimmungs- und Finanzabschlussprozessen zu minimieren."

Vom Abgleich großer Transaktionsvolumina über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabstimmungen, konzerninterner Buchhaltung, Journalbuchungen und Abschlussmanagementaufgaben bis hin zu Governance, Risiko und Compliance – Trintechs Portfolio an Finanzlösungen, einschließlich der Cadency-Platform (für große Unternehmen) und der Adra-Suite (für mittelständische Unternehmen), hilft bei der Verwaltung aller Aspekte der Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse.

„Wir bei PRYZM freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trintech, um unsere Kunden bei der Umgestaltung ihrer Finanzprozesse zu unterstützen", sagte Dimitrios Christodoulopoulos, Gründer und CEO von PRYZM. „Mit den Lösungen von Trintech können wir Unternehmen helfen, komplexe Abstimmungen zu vereinfachen, die Transparenz über Konten hinweg zu verbessern und die Genauigkeit der Finanzberichterstattung sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit Trintech ermöglicht es uns, den Unternehmen präzise, automatisierte Tools zur Verfügung zu stellen, die sowohl die Kontrolle als auch die Effizienz ihrer Buchhaltungsprozesse verbessern."

Wenn Sie erfahren möchten, wie diese strategische Partnerschaft Ihr Unternehmen bei der Rationalisierung und Beschleunigung von Abstimmungs- und Finanzabschlussprozessen unterstützen kann, besuchen Sie www.pryzm.global oder kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Informationen zu PRYZM

PRYZM hilft CFOs, ihre Finanzfunktion neu zu gestalten, indem es komplexe Probleme löst und die digitale Transformation beschleunigt. Mit unseren Dienstleistungen helfen wir Unternehmen, Technologie und Innovation zu nutzen, um ihre Visionen zu gestalten, ihre Strategien umzusetzen und ihr Geschäft neu zu erfinden, damit sie einen außergewöhnlichen, nachhaltigen Wert aus ihren Technologieinvestitionen ziehen können.

Kontakt:

Dimitrios Christodoulopoulos

Gründer und CEO

dimitrios@pryzm.global

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystem arbeitet Trintech mit über 100 Partnern in einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zusammen. Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie www.trintech.com.

